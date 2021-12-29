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29.12.2021 15:58
Рубрика: Культура

Главным режиссером Театра на Таганке назначен Юрий Муравицкий

Текст: Сусанна Альперина
Назначение Юрия Муравицкого на новую для Театра на Таганке должность главного режиссера, о котором объявлено 29 декабря, призвано поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра.
Юрий Муравицкий. Фото: Предоставлено Театром на Таганке Юрий Муравицкий. Фото: Предоставлено Театром на Таганке
Юрий Муравицкий. Фото: Предоставлено Театром на Таганке

Юрий Муравицкий - актер, режиссер, драматург, педагог, лауреат "Золотой маски", премий "Сделано в России" "Herald angel Award", "Total Theatre Award" в номинации "Innovation, Experimentation and Playing with Form" Эдинбургского Фринджа.

Фото: Алексей Бычков
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Успешные постановки таких спектаклей, как "Вишневый сад. Комедия" и "Lё Тартюф. Комедия" в значительной степени повлияли на то, что директор Театра на Таганке Ирина Апексимова назначила Юрия Муравицкого на должность главного режиссера, которая была введена в штатное расписание.

Спектакли Юрия Муравицкого, о которых речь выше (о них подробно писала "РГ") стали важным этапом обновления театра. Они доказали, что режиссер точно чувствует сегодняшнюю труппу, смело вступает в диалог с признанным наследием театра - спектаклями "Тартюф" в постановке Юрия Любимова и "Вишневый сад" в постановке Анатолия Эфроса. Оба новых спектакля идут с аншлагами. Они принесли театру и признание профессионалов (топовые позиции в большинстве рейтингов, премии, участие в престижных фестивалях: Платоновский в Воронеже, "Территория. Красноярск", "Золотая маска" и "Хаос" в Новосибирске).

"Предложение стать главным режиссером Театра на Таганке - большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь Юрия Петровича Любимова. Таганка - уникальный театр с великой и не простой историей. Директор театра Ирина Апексимова делает все, чтобы величие Таганки не осталось в прошлом. Будем вместе продолжать работать над этим.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Фото: Предоставлено Театром на Таганке

Мы давно сотрудничаем и надеюсь продолжение работы в новом формате - на постоянной основе - позволит нам добиться хороших творческих результатов",- прокомментировал свое назначение Юрий Муравицкий (цитируется по релизу, присланному в "РГ").

Справка "РГ"

Театр "Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" были объединены в ноябре 2021 года. Таким образом завершился раскол Таганки, длившийся почти 30 лет. В 2021 году артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединились в спектакле "Земляничная поляна", премьера которого состоялась 30 сентября - в день рождения основателя театра Юрия Любимова. Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020 году была также назначена директором театра "Содружество актеров Таганки". Это решение позволило также консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые раньше являлись одним целым

Культура Театр Драматический театр

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