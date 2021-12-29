Как самостоятельно сбросить ошибки электроники автомобиля

Примерно через 5 лет эксплуатации автомобиля электронные системы время от времени начинают сбоить. Не всегда надпись "check engine" означает, что пришло время серьезного ремонта: иногда помогает обычная перезагрузка.

Электронный блок управления (ЭБУ) имеет каждый современный автомобиль. По сути, это компьютер, который контролирует работу различных систем и сохраняет в памяти настройки. Примерно раз в год его нужно перезагружать: как правило, это делается в сервисных центрах с соблюдением всех мер предосторожности.

Есть способы аккуратно обнулить ошибки электроники без визита в мастерскую, пишет aif.ru. Самый простой вариант, подходящий для бюджетных автомобилей - это отключить аккумулятор.

Для этого нужно заглушить двигатель, снять клемму с плюсом и подождать хотя бы 15 минут (можно и больше), чтобы память ЭБУ восстановила заводские настройки. После этого аккумулятор можно вновь подключить. Для перезагрузки электроники нужно провести простые манипуляции с зажиганием: без запуска двигателя перевести ключ во второе положение, когда не срабатывает стартер. ЭБУ начинает сканировать все системы. После этого следует выключить зажигание и вновь включить. Тогда электроника перезапустится.

Чтобы компьютер установил верные настройки, нужно дать ему время. Для этого следует проехать на скорости 20-25 км/час пару сотен метров по двору без разгонов. За это время ЭБУ проведет диагностику и скорректирует работу двигателя и систем подачи топлива. Потом нужно выкрутить руль в обе стороны до крайних позиций, чтобы электроусилитель рейки был перенастроен. После этих манипуляций автомобиль будет готов к полноценной работе.

Есть и другие комбинации для сброса ошибок, которые не предусматривают отключения аккумулятора. Первым делом нужно выключить все электрические приборы, включая аудиосистему, фары, кондиционер и отопление. Ключ зажигания нужно провернуть во второе положение, не включая двигатель.

В этом положении его нужно оставить примерно на 20 секунд, а затем выключить, не вынимая ключа из замка. После этого все действия нужно повторить в этой же последовательности, а затем вынуть ключ.

При следующем старте двигателя все ошибки должны погаснуть. Подобный алгоритм запускает принудительную самодиагностику электронных систем. Он работает на различных автомобилях европейских марок, выпущенных с начала 2000-х годов.

Для азиатских брендов алгоритм будет иным. Нужно трижды включить и выключить зажигание с интервалом в три секунды без запуска двигателя и выжима педали сцепления или тормоза. После третьего раза ключ вынимается из гнезда.

Если в автомобиле есть неисправность, требующая ремонта, все эти комбинации не сработают. Система продолжит выдавать предупреждения об ошибках. Это могут быть пропуски зажигания, проблемы с давлением масла, неисправности катализатора и другие проблемы. В этом случае потребуется диагностика автомобиля.