Какими путями в Россию попал единственный в мире итальянский вездеход

Мы стоим перед необычным грузовиком. Мы - это коллекционер военной техники Людмила Лен в компании журналистов: корреспондента и фотокорреспондента "РГ". А необычный грузовик - армейский итальянский (не сломайте язык) FIAT-SPA Dovunque 35. В нем довольно много чудного с технической точки зрения, но главная изюминка: он такой один. В смысле - не один в Москве, где сейчас публично демонстрируется. Второго такого нет в мире.

Все в дом

- "Довункуэ" в вольном переводе с итальянского означает что-то вроде "везде" или "повсюду", - рассказывает хозяйка раритета. - Проще говоря - "вездеход". Его прежний владелец французский коллекционер Андрэ Беккер. Долгие годы авто стояло в Париже, но затем власти посчитали, что мсье коллекционер занимает слишком много земли. Так "Довункуэ" оказался в Бельгии. А этим летом через Парижский аукционный дом мы сразились за него с другими известными коллекционерами. Бились серьезно. И победили!

После чего мир спохватился: единственная в мире машина уедет в Россию?

Да, и этим летом в соцсетях оповестили о прибытии машины в Москву. Первый комментарий: обычно слышим, что состоятельные люди что-то увозят из страны! Что, теперь наоборот?

Да, наоборот. На выставке "Моторы войны" раритет впервые показывают. Кстати, Андрэ Беккер (недавно умер) не любил публично демонстрировать свои авто.

Элегантный проходимец

Чем примечателен "Довункуэ" и кто его создал? Собственно, в названии многое сказано. FIAT-SPA Dovunque 35 означает, что это детище "Фиата", модель 1935 года. Аббревиатура SPA - это созданное в Турине "Пьемонтское автомобильное общество Маттео Чейрано и Микеле Ансальди.

Итальянские армейские авто прошлого века - это песня, и по конструктиву, и по дизайну. На шасси повышенной проходимости установили элегантный фургон. Автомобильная элегантность - понятие относительное, автомода - дама ветреная. Причем буквально. Кузов по меркам первой половины прошлого века считался "аэродинамическим" и дизайнерским, разработан в кузовном ателье Viberti. Сейчас это имя подзабыто, а в середине прошлого века считалось одним из европейских законодателей автомобильной моды, тяготевшее к футуристическим проектам.

"Довункуэ" во Второй мировой был как в итальянской, так и в немецкой армиях.

...От обывательского любопытства не уйти: а за сколько купили "Довункуэ"? В мире коллекционеров разглашать суммы не принято. Намекну: торги стартовали от смехотворных 2,5 тысячи евро, а в итоге первоначальная сумма возросла в десятки раз.

Из жизни ватников

По выходным на "Моторах войны" устраивают динамические показы. Я застал показ французского армейского мотоцикла. Показ - это пафосно. В жизни все проще, мужик в фуфайке катал детей на уникальном байке. Смотрится обыденно, но такая возможность может представиться раз в жизни. А мужиком в фуфайке я назвал самого Вячеслава Лена. Это громкое имя в мире реставраторов и коллекционеров военных олдтаймеров. Интересная личность: в четыре года проявил интерес к созданию моделей (из отпиленных от табуретки ножек), с восьми лет дядя брал по выходным в гаражи на заработки. В 12 лет начал чинить мотоциклы и машины самостоятельно. Большинство уникальных авто нашел на свалках или купил в состоянии рухляди.

Мир олдтаймеров (раритетной техники) - он удивительный и немного безумный. Как-то много лет назад в деревне Лен нашел Mercedes 770, который оказался бронированным. Пока искал деньги на выкуп (700 рублей), хозяин запил и попросил соседа отбуксировать опостылевший "мерс" на свалку. Сосед схитрил и отвез на базу "Вторчермета". Там, матерясь, машину кое-как сумели разделать и отправить металл в Магнитогорск на переплавку. Был раритет - нет раритета. Стоимость того "мерса" в Европе - до двух миллионов евро, а после качественной реставрации мог бы уйти и за 10 млн.

А однажды выменял в Афганистане редкий "мерс" (на нем принимал парады командующий Туркестанским военным округом) на рутинный LandCruiser, но для самого... Ахмад Шах Масуда.

...Лен - организатор "Моторов войны" и ярый разоблачитель мифов Второй мировой войны. При этом он поклонник исторической объективности: если двигатель "мерседеса" удается завести через 70 лет стояния на свалке, это им будет отмечено. Но если вам рассказывают байки о техническом превосходстве вермахта над РККА, то таким "историкам" придется тяжело. Напомнит: в реальности Гитлер вторгся в Советский Союз с 600 тысячами авто и миллионом лошадей. Гужевого транспорта у фашистов было больше, чем у нас. Предки организатора патриотических "Моторов" носили фамилию Lehn. По отцу Вячеслав немец, знает язык предков, родом из Казахстана. О мотивах, побудивших нести в массы историческую правду, говорит просто: "Наши дети должны знать историю, ведь мы живем в стране, победившей фашизм. Я хоть и немец, но мне обидно за страну, меня воспитавшую".

Кстати

"Довункуэ" не просто грузовик, а радийный фургон - радиостанция на колесах. На нем стояли три рации Magneti Marelli (обеспечивали связь до 5000 км). Скорость машины - 60 км/ч, двигатель - бензиновый, 55 л. с., грузоподъемность - 2,5 тонны. Гидравлические тормоза с вакуумным усилителем на все колеса.