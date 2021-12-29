Лена Белкина и Макс Эмануэль Ценчич споют арии из опер Россини и Моцарта, Юрий Башмет соберет на своем новогоднем балу звезд музыки, театра и балета, джаз-оркестр Игоря Бутмана проводит этот год веселыми нотками, а опера Моцарта "Волшебная флейта" укрепит нашу веру в конечное торжество света и разума.

Кто играет: Лена Белкина, Макс Эмануэль Ценчич, оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, вокальный ансамбль INTRADA под управлением Екатерины Антоненко.

Что играет: В. А. Моцарт - арии из опер "Митридат", "Асканий в Альбе", "Милосердие Тита", "Дон Жуан"; Дж. Россини - фрагменты оперы "Дева озера".

Почему идти: Макс Эмануэль Ценчич, голос которого словно специально создан для акробатических арий Россини, три года назад поставил в Лозанне его оперу "Дева озера". Исполнив в ней виртуозную партию Малькольма, главный контратенор современности сразил европейских операманов наповал. А меццо-сопрано Лена Белкина, выступившая в главной роли, заслужила вердикт критиков: "Россини был бы в восторге от Лены". В Москве звездный дуэт покажет фрагменты этого нашумевшего спектакля, добавив к ним полные чарующих созвучий арии Моцарта.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 31 декабря; 1 000 - 6 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Симфонический оркестр "Новая Россия" и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" (дирижер и солист Юрий Башмет), солисты Григорий Сиятвинда, Светлана Захарова, Вадим Репин, Ксения и Грант Башмет, Вадим Эйленкриг, Диана Арбенина, Дмитрий Маслеев, Теона Контридзе и др., хор Московского музыкального театра "Геликон-Опера".

Что играет: "Новогодний вечер с Юрием Башметом".

Почему идти: Творческая всеядность Юрия Башмета общеизвестна - маэстро не чурается ни барокко, ни романтиков, ни модернистов, ни джаза, ни рока, ни даже околомузыкального стеба. Феерическая мистификация "Летучая мышь", которую обещает устроить этот неутомимый выдумщик в преддверие Нового года, соберет его друзей - звезд музыки, театра и балета. И так же, как на штраусовском балу у князя Орловского, в Зале им Чайковского забьет неиссякаемый фонтан эмоций, безудержного веселья и кипучей башметовской энергии.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 31 декабря; 2 600 - 15 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Кристофер Мулдс), солисты Минцзе Лэй, Лидия Тойшер, Морган Пирс, Науэль Ди Пьерро, Александра Ольчик и др.

Что играет: В.А. Моцарт - "Волшебная флейта" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Язвительный и лукавый дар Моцарта как нигде чувствуется в "Волшебной флейте" с ее блестками кукольного спектакля и гениальной музыкой, искрящейся и хрупкой, словно хрусталь. Веру в изначальность добра и в конечное торжество света и разума укрепят близкие по возрасту героям оперы, но уже завоевавшие признание молодые солисты, а за пульт РНСМО встанет Кристофер Мулдс, чью интерпретацию "Волшебной флейты" публика уже имела возможность оценить в недавней постановке Большого театра.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 30 декабря; 1 500 - 7 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Что играет: "Новогодний джаз-маскарад".

Почему идти: Игорь Бутман, лидер Московского джазового оркестра, да и нашего джаза в целом - человек живой, подвижный и не любящий много теоретизировать. На ставшем уже традицией новогоднем джаз-маскараде его задорный биг-бэнд преодолеет все стилистические условности, дабы наполнить зал им. Чайковского не только веселыми нотками, но и веселыми улыбками - так, что мало никому не покажется.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 29 декабря; 1 200 - 7 000 руб.

Фото: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

Кто играет: Елена Зеленская, Роман Муравицкий, Николай Ерохин, Елена Савельева, Симфонический оркестр Московской консерватории (дирижер Вячеслав Валеев).

Что играет: Новогодняя оперная фантазия и Новогодний праздничный концерт.

Почему идти: Знаменитый своей акустикой Большой зал Консерватории - мекка для всех любителей классической музыки. Отметить Новый год в намоленном поколениями меломанов зале особенно приятно и радостно. На выбор предлагаются сразу две праздничные программы. Днем на прославленную сцену выйдут солисты Большого театра и МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. В их исполнении в 14.00 прозвучат арии из опер Пуччини и Гуно, оперетт Оффенбаха и Легара, русские романсы и неаполитанские песни. А в 19.00 еще больше праздничного настроения добавит Симфонический оркестр Московской консерватории с новогодним попурри из музыки Чайковского, Хачатуряна, Брамса и Дворжака.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 31 декабря (14.00, 19.00); 500 - 5 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Театр "Странствующие куклы Господина Пэжо" и Московский государственный симфонический оркестр (дирижер Иван Рудин).

Что играет: Спектакль на музыку С. Прокофьева, Й. Гайдна, К. Дебюсси, И. Дунаевского, И. Штрауса, В.А Моцарта и П. Чайковского.

Почему идти: Театр "Странствующие куклы Господина Пэжо" и "Волшебный оркестр" под руководством пианиста и дирижера Ивана Рудина вовлекут детей и их родителей в новогоднее музыкально-сказочное действо. Сквозь пространство и время они полетят на межгалактическом корабле к созвездию Большой Валторны, где живут существа, познавшие секрет музыкальной гармонии и тщательно оберегающие его. Юные зрители, конечно же, разгадают этот секрет, а концертный зал "Зарядье" на три дня погрузится в атмосферу волшебства.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 2-4 января; 700 - 3 000 руб.