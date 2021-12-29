Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы. Это произошло в ходе визита белорусского лидера в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

"Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко - прим. "РГ") - подарки. И на этот раз в Питер - не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", - написал канал.

В ходе встречи Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества РФ и Беларуси и приняли участие в товарищеском хоккейном матче.