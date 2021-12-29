Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры

В строительстве Союзного государства России и Беларуси сделан существенный шаг вперед. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко. Президент РФ также сообщил о планах провести в феврале-марте российско-белорусские учения на территории Беларуси.

В среду Путин и Лукашенко провели встречу в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне. Объем товарооборота России и Беларуси увеличился в этом году почти на 36%, несмотря на пандемию, сообщил российский президент.

"К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза", - сказал Путин.

Президент также напомнил, что было принято 28 программ для развития Союзного государства России и Беларуси, которые будут стимулировать развитие экономик двух стран. Путин подчеркнул, что это касается финансов, таможенного и налогового законодательства.

"Причем это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных интеграционных процессов для обоих государств", - сказал российский лидер.

Еще один важный шаг, который был сделан для развития экономики двух стран: допуск белорусских предприятий к госзаказу в России.

"Мне кажется, с нашей стороны был хороший шаг - допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - отметил Путин.

Российский лидер считает, что белорусская экономика сейчас находится в хорошем состоянии. "Беларусь для нас - надежный партнер. Даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики", - оценил он.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую Беларуси. "Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам", - сказал он.

"Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время", - добавил президент Беларуси.

Запад, по словам Лукашенко, продолжает душить республику санкциями. "Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", - сказал он.

Президент Беларуси также отметил, что белорусы за оказываемую поддержку не останутся в долгу у России. Минск и Москва также договорились о кооперации в авиастроении.

"У нас есть и гражданские и военные заводы по авиа. Мы уже многое можем делать по кооперации, тем более они востребованы для российского авиастроения", - заметил Лукашенко.

Путин ответил, что по результатам встречи это будет еще одно из поручений правительству. Россия и Беларусь продолжат сотрудничество и в военной сфере. Так, Путин сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Беларуси.

В прошлый раз Путин и Лукашенко провели встречу 9 сентября в Москве. Тогда лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.