Мантуров предсказал замедление роста цен на автомобили в 2022 году

Рост цен на автомобили с наступлением нового года уже не будет столь серьезным, а в зависимости от уровня дефицита машин у автодилеров в правительстве примут решение о возобновлении программ поддержки.

Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на встрече с журналистами. "Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", - сказал министр.

Он напомнил, что на такие меры поддержки спроса, как льготные автокредиты, лизинг (в том числе электромобилей), а также субсидии на покупку авто на газомоторном топливе в бюджете заложено 20 млрд рублей на 2022 год.

"Но решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 года и начала 2022 года и ситуации с дефицитом машин у дилеров", - заключил министр.

По его оценкам, вероятность, что в следующем году состоится индексация утильсбора для новых легковушек и грузовиков "небольшая", а вот в отношении спецтехники "дискуссии идут в части гармонизации утилизационного сбора с другими странами-участницами ЕАЭС".

Ранее Мантуров оценил рост стоимости автомобилей российского производства по итогам этого года в 5-8%, иностранных машин - в 20%. Дефицит на рынке новых авто он связал с недостатком автокомпонентов и пообещал, что через 2-2,5 года станет заметен ощутимый эффект от локализации производства электроники.