МИД России: Москва не будет признавать талибов в одностороннем порядке

Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, но постепенно де-факто уже происходит их признание в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Когда мы почувствуем, что какая-то необходимая критическая качественная масса шагов выполнена талибами, мы, естественно, поставим такой вопрос перед СБ ООН, - отметил дипломат. - Мы будем обсуждать, и если члены СБ будут настроены конструктивно, то этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать все вместе. Пока других идей нет".

"Де-факто признание, уже, по сути, происходит: делегация талибов участвовала в представительной встрече Московского формата здесь, у нас, имела возможность напрямую общаться с десятью странами региона, - подчеркнул Кабулов. - Хорошо, что весь исламский мир высказал свою точку зрения на проводимую талибами внутреннюю политику в ее религиозной части".

"Мы особо не зацикливаемся на признании или непризнании. У нас, фактически, работает полноформатное российское посольство, - добавил дипломат. - Отдельными мелкими шагами признание де-факто уже происходит".

Ранее официальный представитель "Талибана" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что движение намерено назначить посла в России.

Напомним, этой темы коснулся в ходе ежегодной пресс-конференции и президент России Владимир Путин. Он отметил, что решение о признании правительства талибов должно быть консолидированным. Москва в этом вопросе будет исходить из реалий.