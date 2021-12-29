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29.12.2021 17:06
Рубрика: Экономика

Минэнерго поддержало идею разрешения продажи пива на АЗС

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Минэнерго поддерживает идею о разрешении торговли слабоалкогольными напитками на АЗС. Об этом министр энергетики Николай Шульгинов заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: iStock
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По словам Шульгинова, это поможет повысить маржинальность розничного сегмента рынка.

"По нашим расчетам, это даст 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Учитывая, что иногда они низкомаржинальны, потому что оптовые цены иногда растут, и они испытывают проблемы, это может улучшить экономику АЗС", - сказал министр.

Речь об отмене запрета торговли слабоалкогольными напитками на АЗС ведется уже несколько лет. Еще в 2018 году представитель вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил "РГ", что от ряда нефтекомпаний поступило предложение разрешить торговлю алкоголем на заправках. В 2020 году эту идею выдвигал Минпромторг - в качестве одной из мер поддержки общепита и торговли в условиях коронавируса.

Экономика Товары и цены Правительство Минэнерго Алкоголь и табак

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