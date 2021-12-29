Минск: БЖД предлагает новогодние скидки на отдельные поезда в Россию

На кавалькаду предновогодних хлопот оперативно отреагировали и белорусские железнодорожники. В руководстве БЖД в среду сообщили, что установлены праздничные скидки на покупку билетов за три часа до отправления на отдельные поезда в сообщении с Россией.

Пассажирам предлагают воспользоваться возможностью оформить проездные документы со скидкой от 8 до 42% в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты, при условии их оформления менее чем за три часа до отправления.

Продажа проездных документов в международном сообщении, пояснили в БЖД, осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. Количество мест, предлагаемых системой со скидками по выбранному пассажиром маршруту, определяется программой в онлайн-режиме в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона соответствующего типа.

Так, например, это предложение действительно при оформлении проездных документов в международном сообщении на поезд № 236 Минск - Москва отправлением 29 декабря, а также на поезда № 28 Брест - Москва, № 55 Гомель - Москва, № 83 Гомель - Санкт-Петербург отправлением 31 декабря.

Кроме того, аналогичное предложение касается поездов № 28 Брест - Москва, № 83 Гомель - Санкт-Петербург, № 250 Минск - Санкт-Петербург отправлением 1 января, на маршрут состава № 83 Санкт-Петербург - Гомель отправлением 6 января. А на поезда № 27 Москва - Брест, № 51 Санкт-Петербург - Минск, № 83 Санкт-Петербург - Гомель, № 249 Санкт-Петербург - Минск льгота распространяется на 7 января.

Предложение относится и к поезду № 83 Санкт-Петербург - Гомель отправлением 8 января, № 27 Москва - Брест, № 83 Санкт-Петербург - Гомель, № 247 Москва - Минск, № 249 Санкт-Петербург - Минск (9 января), № 27 Москва - Брест, № 51 Санкт-Петербург - Минск (10 января).

Правда, следует иметь в виду, уточняет БЕЛТА, что при достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45%, указанные скидки не действуют.

Кстати, на период новогодних праздников и каникул белорусские транспортники уже продали около 90 тысяч проездных документов в сообщении с Союзным государством.