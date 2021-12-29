Минздрав разъяснил порядок медосвидетельствования для иностранцев

Трехмесячный срок, прописанный в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ", регламентирует время передачи документов о прохождении медосвидетельствования иностранцами в органы внутренних дел. Требований проходить осмотры каждые три месяца в документе нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве пообещали внести изменения в приказ, который регламентирует процедуру прохождения медосвидетельствования. Минздрав, в частности, намерен четко прописать в документе срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется прохождение повторного освидетельствования.

С 29 декабря вступил в силу закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию России. Новые правила обязывают мигрантов, в том числе, в течение 30 дней с даты въезда проходить медицинское освидетельствование. Оно будет включать проверку на отсутствие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркозависимости.

В случае нарушения этих правил срок пребывания мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в стране.