Наказанным по ошибке полагается компенсация судебных расходов

Верховный суд разъяснил, что за незаконный штраф, который был оспорен в суде, автовладельцу должны компенсировать судебные расходы. И доказывать вину сотрудника ГИБДД, который его вынес или отказал в обжаловании, не требуется.

Автовладельцу могут назначить ошибочный штраф. И в этой ситуации автовладелец имеет право не платить штраф, обжаловать его, а уже сотрудники ГИБДД должны оформить новый штраф тому, кто был виноват. Но бывает, что инспекторы такие штрафы не отменяют и приходится идти в суд.

Так случилось и с неким Денисом Москвиным. Он решил обжаловать штраф в суде. Чтобы обжаловать штраф 500 рублей, ему пришлось заплатить за юридические услуги 3,5 тысячи рублей. И дело того стоило. Районный суд отменил наказание "в связи с отсутствием состава административного правонарушения".

Но денег, потраченных не по своей вине на восстановление справедливости, конечно, жаль. Поэтому пострадавший подал иск к МВД России и ГУ МВД России по Волгоградской области на возмещение убытков и компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции отказал в иске. Он обосновал это тем, что лицо, виновное в том, что собственнику автомобиля приходится нести расходы - это тот самый нарушитель, которому Москвин доверил управление автомобилем, а не сотрудники Госавтоинспекции, действовавшие в рамках административного законодательства. По сути, суд перевернул все с ног на голову: оказывается, в незаконном штрафе и отказе его отменить, потому что вынесен не тому человеку, виноват не инспектор, а тот, кто был за рулем и нарушал правила.

И суд апелляционной инстанции, и Четвертый кассационный суд согласились с такой позицией. Однако Верховный суд посчитал иначе.

ВС напомнил, что 53-й статьей Конституции РФ закреплено право каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц.

Еще летом 2020 года Конституционный суд запретил судам отказывать в возмещении расходов, связанных с прекращением производства по административному делу, на основании того, что потерпевший не доказал вины госоргана или его должностного лица. Такая же позиция содержится в Постановлении Пленума Верховного суда 2005 года, сообщает портал Право.ру.

Убытки, понесенные в связи с восстановлением права, - это, по существу, судебные расходы

Убытки, понесенные в связи с восстановлением права лицом, в отношении которого постановление отменено в связи с отсутствием события или состава правонарушения, либо в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно вынесено, - это, по существу, судебные расходы. И для их возмещения достаточно решения суда, которым постановление отменяется по реабилитирующим основаниям.

Что же касается морального вреда, то причинитель освобождается от его компенсации, если докажет, что вред причинен не по его вине. То есть именно госорган или должностное лицо должны доказывать, что их вины в неправомерном решении, из-за которого автовладельцу пришлось заключать договор с юристами и идти в суд, не было.

Суды, сославшись на то, что автовладелец не доказал вину ГИБДД в причинении ему морального вреда, не учли положений Гражданского кодекса и не дали оценки доводам автовладельца о допущенных нарушениях вышестоящими должностными лицами ГИБДД при рассмотрении его жалобы.

Поэтому Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Понятно, что апелляционный суд примет решение о компенсации ему судебных расходов. Возможно даже, что удовлетворит компенсацию морального вреда. Но все это будет выплачено из казны. Уже не раз на различных уровнях предлагалось ввести персональную ответственность должностных лиц за такие ошибочные решения и штрафы. Например, в виде штрафа, который выплачивался бы пострадавшему. При таком подходе количество ошибочных штрафов сократится. А должностные лица не будут посылать отписки с отказами.