Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2"

Самое позднее, когда выдадут разрешение на работу газопровода "Северный поток-2", то есть будет завершена его сертификация - это середина лета следующего года. Такой срок счел реалистичным вице-премьер РФ Александр Новак.

"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия - это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", - сказал Новак в интервью РБК.

По мнению вице-премьера, сорвать проект невозможно, так как трубопровод уже уложен и он соответствует всем нормам европейского законодательства. "Было много противодействий, но тем не менее караван идет, и мы уверены в том, что по данному газопроводу газ будет поставляться в Европу", - сказал Новак.

"Северный поток-2" был достроен минувшей осенью, сейчас проект проходит получение сертификации на работу в Германии. Местные власти обязали оператора газопровода создать отдельное юрлицо в ФРГ, чтобы управлять этой частью трубы, а до тех пор приостановили сертификацию.