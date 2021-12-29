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29.12.2021 07:59
Рубрика: Экономика

Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2"

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Самое позднее, когда выдадут разрешение на работу газопровода "Северный поток-2", то есть будет завершена его сертификация - это середина лета следующего года. Такой срок счел реалистичным вице-премьер РФ Александр Новак.

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"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия - это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", - сказал Новак в интервью РБК.

По мнению вице-премьера, сорвать проект невозможно, так как трубопровод уже уложен и он соответствует всем нормам европейского законодательства. "Было много противодействий, но тем не менее караван идет, и мы уверены в том, что по данному газопроводу газ будет поставляться в Европу", - сказал Новак.

"Северный поток-2" был достроен минувшей осенью, сейчас проект проходит получение сертификации на работу в Германии. Местные власти обязали оператора газопровода создать отдельное юрлицо в ФРГ, чтобы управлять этой частью трубы, а до тех пор приостановили сертификацию.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Газопровод "Северный поток-2"

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