Новости

В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 28.12.2021
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 28.12.2021
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 28.12.2021
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 28.12.2021
Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может вернуться на допандемийный уровень 28.12.2021
Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке 28.12.2021
Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 28.12.2021
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 28.12.2021
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 28.12.2021
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 28.12.2021
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 28.12.2021
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 28.12.2021
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 28.12.2021
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 28.12.2021
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 28.12.2021
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 28.12.2021
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 28.12.2021
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 28.12.2021
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 00:01
Рубрика: Digital

Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем

Текст: Анастасия Алексеевских
Перед Новым годом появилась схема с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ритейлеров, нацеленная на кражу платежных данных россиян. Для того, чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос - якобы, для повышения качества обслуживания в магазинах. Об этом "РГ" рассказали в компании "Лаборатория Касперского".
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В одних рассылках мошенники утверждают, что выиграть можно до 500 тысяч, в других - до 1 миллиона рублей. Чтобы принять участие в лотерее, пользователям предлагается ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам. Такое условие мошенники, вероятно, используют для дальнейшего распространения спама и сбора номеров телефонов. На заключительном этапе они просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Это достаточно распространённый приём: пользователю совсем не жалко такой символической суммы, а злоумышленники получают ценную банковскую информацию, позволяющую им украсть намного больше.

Фото: iStock
Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги через мобильный банк

"Проблема интернет-мошенничества не теряет своей актуальности, - отметила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова. - Сейчас злоумышленники активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям выиграть крупные денежные призы за простые действия. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Мы напоминаем, что нужно внимательно проверять сайты, на которых вы оставляете свои данные и критически относиться к слишком щедрым предложениям в сети".

Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит соблюдать несколько основных правил:

- не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах;

- внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты;

- для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например виртуальную, и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие;

- не лишним будет установить защитное программное обеспечение, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт или на вредоносные рекламные баннеры.

Digital Интернет Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Пензенский вице-губернатор получил премию за отказ от взятки
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона"