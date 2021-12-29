Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем

Перед Новым годом появилась схема с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ритейлеров, нацеленная на кражу платежных данных россиян. Для того, чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос - якобы, для повышения качества обслуживания в магазинах. Об этом "РГ" рассказали в компании "Лаборатория Касперского".

В одних рассылках мошенники утверждают, что выиграть можно до 500 тысяч, в других - до 1 миллиона рублей. Чтобы принять участие в лотерее, пользователям предлагается ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам. Такое условие мошенники, вероятно, используют для дальнейшего распространения спама и сбора номеров телефонов. На заключительном этапе они просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Это достаточно распространённый приём: пользователю совсем не жалко такой символической суммы, а злоумышленники получают ценную банковскую информацию, позволяющую им украсть намного больше.

"Проблема интернет-мошенничества не теряет своей актуальности, - отметила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова. - Сейчас злоумышленники активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям выиграть крупные денежные призы за простые действия. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Мы напоминаем, что нужно внимательно проверять сайты, на которых вы оставляете свои данные и критически относиться к слишком щедрым предложениям в сети".

Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит соблюдать несколько основных правил:

- не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах;

- внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты;

- для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например виртуальную, и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие;

- не лишним будет установить защитное программное обеспечение, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт или на вредоносные рекламные баннеры.