Поставки самолета МС-21 могут начаться в 3-м квартале 2022 года

Поставки самолета МС-21 первым покупателям могут начаться в 3-м квартале 2022 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

"Конец второго-начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять самолеты первым коммерческим экплуатантам, в частности авиакомпании "Россия", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу подготовить на ближайшее десятилетие "дорожную карту" поставок МС-21.

МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Его особенность заключается в крыле, которое изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства. По словам Дениса Мантурова, эти наработки в России будут использовать и в дальнейшем - для производства других типов самолетов.