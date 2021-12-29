Проезд от Голицыно до Кубинки по М-1 "Беларусь" станет платным в следующем году

Завершена реконструкция участка М-1 "Беларусь" с 45 по 66 км. То есть от Голицыно до Кубинки. Теперь там 6 полос для движения вместо 4. Проезд по нему станет платным. Но только в следующем году. Точная дата пока неизвестна, но точно не в новогодние праздники. Уникальность этого участка в том, что параллельно ему строился бесплатный дублер.

Он также введен в эксплуатацию. С каждой стороны основного хода, по сути, построено еще две полноценных дороги с двумя полосами - по полосе для движения в противоположных направлениях.

Желающие быстро миновать этот участок смогут выбирать основной ход с оплатой проезда, когда она заработает. А желающие сэкономить, или те, кому надо сворачивать в ближайшие деревни и СНТ, смогут выбрать параллельную бесплатную дорогу. Кстати, светофоры пока на ней остались, хотя особой необходимости в них нет. Ведь нет левых поворотов в сторону М-1. Правда, они есть в противоположную от трассы сторону. А на основном ходу светофоров больше нет.

- Были выполнены работы по строительству 9 пешеходных переходов, - говорит исполняющий обязанности председателя правления ГК "Автодор" Вадим Ермилов. - Ликвидирована развязка в одном уровне со светофорным объектом на 64 км. Сегодня там построена полноценная транспортная развязка "Кубинка - Наро-Фоминск". И, наверное, один из знаковых объемных видов работы - это реконструкция двух путепроводов ж/д, который был выполнен на 66 км.

По его словам, расчетная скорость движения на основном ходу, который будет платным, - 110 км/час. Кстати, на бесплатных дублерах скорость будет 100 км/ч. Примерный ожидаемый трафик - от 50 до 60 тысяч автомобилей в сутки. Новый участок сокращает время в пути от МКАД до Кубинки в два раза, если пользоваться при этом платным объездом Одинцово.

Цена проезда пока неизвестна, но предполагается, что будет от 100 до 300 рублей в зависимости от типа и размера транспорта.

Однако с комфортом долететь по этой трассе до Смоленска пока не удастся. После Кубинки и до второй бетонки - А-108 "Московское большое кольцо" - реконструкция дороги только планируется.

- В будущем мы планируем продолжить работы по реконструкции с 66 по 84 км, проектная документация у нас имеется, - сообщил Вадим Ермилов. Уже проведены подготовительные работы на этом участке.

Работы на этом последнем участке М-1 "Беларусь" могут быть реализованы до конца 2024 года. И тогда проезд аж до Белоруссии будет без пробок.