Программа господдержки спроса на автомобили может быть перезапущена

Рост цен на автомобили с наступлением нового года уже не будет столь серьезным, как в этом году. Об этом на встрече с журналистами заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он полагает, что темпы роста цен замедлятся, а в зависимости от уровня спроса на рынке правительство может принять решение о перезапуске программ господдержки. На это уже заложено в бюджете на 2022 год 20 млрд рублей.

Средняя цена на новую легковушку в этом году выросла почти на четверть, впервые превысив 2 млн рублей. Местами с учетом дилерских накруток средние розничные цены поднимались и на 40%. Фото: Сергей Куксин

К господдержке спроса относятся автомобильные кредиты по льготным ставкам, лизинг (в том числе электромобилей) и субсидии на покупку машин на газомоторном топливе.

В программе, на которую заложенные на весь 2021 год средства исчерпались уже в феврале, могут участвовать впервые покупающие автомобиль граждане, а также семьи с детьми, сотрудники госклиник, автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет и находящиеся в собственности больше года.

Минпромторг хотел дополнить этот список и включить туда работников учреждений госсистемы образования, а в перечень автомобилей, на которые можно дать скидку, добавить электрокары российской сборки.

Программа дает право на скидку 10%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. В случае с электрокарами скидка составит 25%, но не более 625 тысяч рублей. Ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет, говорил ранее Мантуров.

Расширение программы господдержки по объему выделяемых из бюджета средств было анонсировано еще в сентябре. Если в этом году объем составил 8,9 млрд рублей на всю госпрограмму, то в следующем он вырастет более чем в два раза, однако, надолго ли ее хватит, неизвестно.

Цены на автомобили российского производства в этом году выросли на 5-8%, на импортные рост был в пределах 20%, оценивали ранее в минпромторге. Средневзвешенная цена новой легковушки, по данным "Автостата", за этот год выросла на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей, а с учетом дилерских накруток на местах удорожание местами достигало 35-40%. Розничные цены были довольно далеки от рекомендованных производителями, поэтому объем продаж за год вырос всего на 5%.

Причиной столь существенного роста цен стали инфляционные процессы, рост стоимости сырья, компонентов, а также удорожание логистики. Все это привело к дефициту автомобилей, который затронул не только российский рынок. Мантуров предполагает, что дефицит машин сохранится в первой половине следующего года. Позднее производство чипов на предприятиях Юго-Восточной Азии должно вырасти, что автоматически сгладит последствия на российском рынке. Кроме того, еще через 2-2,5 года рынок должен ощутить эффект от локализации производства электроники. Эксперты полагают, что часть производителей скорректируют цены в январе-феврале, а, например, японские производители дождутся окончания финансового года (31 марта) и скорректируют цены в апреле-мае.