Путин забросил первую шайбу, Лукашенко - вторую

Владимир Путин в товарищеском хоккейном матче забил первую шайбу в ворота соперника. Вторую шайбу забросил президент Беларуси Александр Лукашенко. Оба лидера играют в одной команде в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне. Ранее Путин и Лукашенко провели трехчасовые переговоры.

В игре также принимают участие звезды советского и российского хоккея, среди них - депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.