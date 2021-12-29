Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F

В "Шереметьево" временно закрылся терминал F для пассажиров. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Поводом для закрытия названо "технологическое переоснащение".

"В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения Терминал F временно закрывается для пассажиров. Приносим извинения за возможные неудобства!", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что также изменит режим работы аэроэкспресс в Шереметьево.