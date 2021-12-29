Депутат тульской облдумы задержан за аферу на 230 миллионов рублей

В Туле депутата областной Думы заподозрили в мошенничестве. Сейчас он задержан, как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская, решается вопрос об его аресте.

Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" возбуждено СУ СК по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, депутат Тульской областной Думы, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, вместе со своим замом соорудили фиктивные документы, на основании которых получили кредит в одном из банков. Речь о сумме, превышающей 230 миллионов рублей.

Все это случилось в период с декабря 2011 по март 2013 года. Полученные деньги фигурант уголовного дела обратил в свою пользу и, по информации следствия, не собирался возвращать их в банк.

В сообщении подчеркивается, что противоправные действия депутата не связаны с его деятельностью в облдуме.