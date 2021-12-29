Герои "Российской газеты" подводят свои итоги уходящего года

2021 год, согласно опросам социологических служб, многие респонденты называют "сложным", "тяжелым", "ковидным", "безработным", "карантинным". Но мы сегодня хотим рассказать о героях "РГ", которым этот год принес новые победы, надежды, лекарства и даже квартиры.

Глубокий вдох и выдох

Для 20-летней Арины Крятовой из Воронежа 2021-й оказался по-настоящему чудесным. Постоянные читатели "РГ" наверняка помнят эту мужественную девушку, для которой жизнь - каждодневная борьба: борьба с тяжелым генетическим заболеванием, борьба с бюрократическими препятствиями. Борьба с собой. Из-за муковисцидоза Арине в принципе трудно дышать. Вдвойне трудно, когда случается подхватить инфекцию или когда препарат-дженерик, полученный по госзакупке, дает сильные побочные эффекты. Московские врачи назначили Арине новый препарат - генный корректор, который может дать при ее диагнозе заметное и стабильное улучшение. Закупать его должны за счет бюджета. Чтобы "должны" превратилось в "начали", пришлось судиться с департаментом здравоохранения Воронежской области. Процесс это небыстрый, и лекарства поступили только в сентябре. Но - поступили! Арина получила генный корректор первой в регионе.

Арина Крятова:

- Исполнилось то, что я загадала давно. О чем могут мечтать люди с редкими и тяжелыми заболеваниями? Ну конечно же, об улучшении самочувствия, о каких-то волшебных таблетках. Вот такие "волшебные" и появились для моего диагноза, но где-то очень далеко и за очень большие деньги. И вот в сложный ковидный год меня подхватила невиданная волна добра! Мне назначили это лекарство. Потом Благотворительный фонд "ДоброСвет" помог собрать деньги на первую партию таблеток. И - понеслось: события, люди, ожидание, счастливый конец суда по госзакупке. Счастливым его сделали журналисты! Печатные издания, телеканалы - вся ситуация была под их бдительным контролем!

Благодаря новому лечению моя жизнь изменилась. Лето выдалось замечательным! Съездила на рыбалку, поплавала в речке, в лесу охотилась за грибами! Ходила в кино, в театры, гуляла в парках. Наслаждалась жизнью. Теперь эти моменты радости, словно костер, греют мою душу в морозный день. Также возобновила занятия творчеством. Сделала много разных мыльных наборов с символом нового года и осчастливила ими людей. Появились силы на реализацию себя как личности, я так счастлива этому. Больше времени стала посвящать программированию. Специально для учебы осенью я по деталям собрала компьютер с нужными мне характеристиками. Теперь у меня есть мощная машина, позволяющая решать серьезные задачи. С каждым годом понимаю, что мечтать надо по-крупному и главное - не сдаваться во время пути. И тогда сбудется. Счастья всем в наступающем новом году! Мечтайте и ставьте цели! У вас все получится!

"С детсадом не расстанусь"

Накануне Нового года победительнице конкурса "Воспитатель года России - 2021" Ольге Хитровой из Рыбинска, о которой "РГ" рассказывала читателям ранее, городские власти выделили муниципальную однокомнатную квартиру. Переехать в новое жилье девушка планирует в новогодние каникулы.

"Счастливым год сделали журналисты! Печатные издания, телеканалы - вся ситуация была под их бдительным контролем!"

Конкурентами молодого талантливого учителя-логопеда из рыбинского детского сада N 93 в финале конкурса были более 80 коллег - профессионалов высочайшего уровня из всех регионов страны, но лучшей жюри признал именно ее.

- Я представляла логоборд, то есть использование элементарного неоформленного материала в работе логопеда. Показывала, как можно с помощью простых вещей заинтересовать ребенка, дать ему возможность реализовать свой творческий потенциал и проявить инициативу, - рассказывает Ольга.

"Элементарный неоформленный материал" - это, например, рулон обоев или ковролин. Или зеркало, которое инициативный специалист использует более функционально, чем обычно.

- Началось все с того, что однажды в мой кабинет пришел очень расстроенный ребенок, - рассказывает Ольга. - Оказалось, что он для мамы и папы нарисовал дома на обоях, как сильно он их любит. К сожалению, родители порыв сына не оценили. И я тогда решила: почему бы в моем кабинете не сделать так, чтобы дети могли рисовать на тех же обоях, но при этом, конечно, чтобы мы решали наши коррекционные задачи. Потом пришла идея использовать ковролин: на нем ребята из ниток создают звуковые либо слоговые дорожки. Кроме решения логопедических задач в этом случае происходит еще и развитие мелкой моторики.

На зеркале - традиционном инструменте логопеда - ее воспитанники тоже рисуют, потому что, по мнению воспитателя года, "детям гораздо интереснее работать со своим творчеством, чем с каким-то дидактическим материалом, даже очень хорошим".

Ольга Хитрова признается, что до победы в конкурсе "жизнь была поспокойнее", но сейчас она с удовольствием делится опытом с коллегами из других регионов, а еще думает над реализацией новых идей.

- Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом, надо развиваться дальше и двигаться вперед, - уверена девушка.

При этом никуда уезжать она пока не планирует, а намерена работать в своем любимом детском саду N 93, где шесть лет назад начался ее профессиональный рост. Тем более что впереди - переезд со съемной квартиры в муниципальную. По нынешним временам - настоящее новогоднее чудо.

Восстановили справедливость и храм

Наши читатели наверняка помнят громкий процесс в Жуковском городском суде Калужской области по обвинению священника, защитившего свой дом, жену и детей от пьяного дебошира, в умышленном причинении вреда здоровью.

История, привлекшая почти пять лет назад внимание к деревенскому батюшке, произошла в ночь с 8 на 9 марта. Около трех часов ночи кто-то начал ломиться в дверь дома настоятеля храма Воскресения Христова в селе Трубине. Этот грохот разбудил и испугал детей - младшей девочке тогда было 11 месяцев, старшей - четыре года.

- Я не могу не открыть дверь, когда стучат, - пояснил тогда "РГ" отец Максим, - вдруг случилось что, я нужен. А тут стоит на пороге пьяный высокий парень и пытается пройти в дом. Объяснил ему, что дети спят: приходи, мол, утром, поговорим, когда протрезвеешь. Но он продолжал ломиться в комнаты, я пригрозил вызвать полицию и вытолкнул его за дверь.

Впрочем, полицию священник не вызвал. Это село, хотел решить все миром: мол, проспится парень, успокоится. А на следующий день ночной визитер попал в больницу с переломом челюсти. Вскоре против иерея Максима Белоножкина было возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Защитник священника Оксана Сафарова ходатайствовала о переквалификации этого дела, настаивая на том, что это была самооборона. На защиту батюшки встали многие односельчане, собирали подписи, выступали свидетелями в суде. Целый год длились следствие и суд. Благодаря общественному резонансу дело завершилось благополучно.

Сегодня у отца Максима, по его словам, все хорошо. Родилась еще одна дочка. Молодой батюшка нашел людей, готовых жертвовать на восстановление церкви. Надо сказать, что храмы в Трубине уникальны: мало того что они постройки XVII века - это еще и редкий случай, когда два храма, возведенные почти одновременно, разместились на одной территории. Увы, оба были в плачевном состоянии. Сегодня Воскресенский храм полностью восстановлен. "Иконостас сейчас доделываем, - рассказал "РГ" священник, - дорожки вокруг проложили". Большой Знаменский храм сумели законсервировать, разрушение остановили, но о полноценной реставрации пока речи нет.

Между тем

В Брянске жители дома N 70 на улице Литейной, не дождавшись помощи властей, сами отремонтировали детскую площадку. Проблема детского городка, находившегося в аварийном состоянии, - в отсутствии официального статуса. Он никому не принадлежит, хотя находится на муниципальной земле. "РГ" писала о мытарствах жителей трех пятиэтажек, дети из которых там гуляют. После публикации детский городок привели в порядок, но власти к этому отношения не имеют. На просьбу о помощи откликнулись в УК "Юпитер". Но все же главную роль в возрождении детской площадки сыграли сами жители дома N 70. Энтузиаст Петр Васильевич Бушев сумел организовать жильцов и убедить их, что надо браться за дело самим. Вместе с соседями все покрасили, соорудили новые лавочки, устроили клумбу, поставили новое оборудование - качели для самых маленьких и балансир. Сейчас жители собрали все необходимые документы для вступления в программу "Комфортная среда".