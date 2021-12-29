Власти Москвы снова предлагают снизить ненаказуемый лимит превышения скорости

Эта тема и эти предложения поднимались уже не раз. И, как правило, их инициатором становилось столичное правительство. Как заявил в этом интервью Максим Ликсутов, благодаря такому снижению Москва станет безопаснее, перестанет отличаться в худшую сторону от любого другого мегаполиса в мире, где нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч. Кроме того, снижение нештрафуемого порога позволит также снизить количество заторов на дорогах.

Напомним, что не столь давно вице-премьер Марат Хуснуллин давал поручения МВД и минтрансу подготовить согласованные предложения по снижению этого лимита. МВД строго стоит на своей позиции, не раз озвученной министром: порог снижать не требуется.

Дело в том, что еще несколько лет назад было принято решение о том, что о снижении порога можно говорить после того, когда проведут полный аудит дорог и уберут все излишние ограничения. Но воз и ныне там. Абсолютно бессмысленно и бесконтрольно появляющиеся на дорогах ограничения скорости только добавляют хаоса.

Кроме того, в Госавтоинспекции не раз уже говорили, что у регионов есть право самим устанавливать скоростной режим. Если они считают, что где-то станет безопасней от снижения скорости, никто не мешает им поставить соответствующие знаки. И Москва, кстати, этим недавно воспользовалась, ограничив скорость на некоторых центральных улицах столицы.

10 км/ч - это только технический интервал, чтобы обеспечить точность измерения камеры. Но у спидометра тоже есть погрешность - 5 км/ч

Также в ГИБДД не раз заявляли, что скорость - не главная причина ДТП. А главные причины тяжелых аварий, как правило, устраняются инженерными решениями. Например, разделением встречных потоков.

Как вам это?

Петр Шкуматов, председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов"

- 10 км/ч - это только технический интервал, чтобы обеспечить точность измерения камеры. Но у спидометра тоже есть погрешность - 5 км/ч. Уже получается 15 км/ч. А если на дороге установлен заниженный скоростной режим, то водитель смотрит не на дорогу, а на спидометр, чтобы не получить штраф. Ведь машина не может ехать ровно с одной скоростью. У нас есть подъемы и спуски. Поэтому и приходится следить за стрелкой спидометра. В итоге и происходят ДТП. Нештрафуемые 20 км/ч учитывают все эти тонкости измерений и погрешности.

Игорь Моржаретто, автообозреватель радио "Вести FM"

- В конечном итоге, конечно, придется снизить нештрафуемый порог на 10 км/ч. Такого лага нет ни в одной стране мира. Но 2,5 года назад был достигнут консенсус, согласно которому правительство не трогает этот лимит, пока не будет наведен порядок на дорогах. Но прошло это время, а на дорогах ничего не изменилось. Те же возникающие ниоткуда знаки "40" со стоящими за ними камерами. Может, такими заявлениями власти подталкивают к наведению порядка на дорогах?

Максим Едрышов, руководитель Федерации автовладельцев России

- Этот вопрос не первый раз поднимается. Но здесь появились новые аргументы. Борьба с пробками. Как на пробки может повлиять снижение нештрафуемого порога, я понять не могу. Снижение порога возможно, но только после полного аудита всех дорог и всех камер. И это хороший повод поговорить об увеличении скорости на дорогах. Ведь доказано, что там, где она 110 км/ч, меньше аварий.