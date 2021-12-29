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29.12.2021 06:05
Рубрика: Происшествия

В Якутске лжесотрудники банка выманили у мужчины 1,1 млн рублей

Текст: Сергей Набивачев

Шеф-повара одного из ресторанов Якутска телефонные мошенники убедили взять кредит более чем на 1,1 миллиона рублей. Сначала 31-летний мужчина не поверил звонившему, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на имя якутянина неизвестные оформили кредит.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Ему перезвонили и попросили проверить данный номер в интернете. Сделав это, мужчина убедился, что номер принадлежит Центробанку. На следующий день ему вновь позвонили лжесотрудники банка и сказали, что кредит, который якобы оформили мошенники, можно аннулировать, оформив "встречный", - сообщает УМВД по Якутии.

Шеф-повар так и сделал: взял кредит на указанную сумму и через банкомат перевел деньги на счета, которые продиктовал мошенник. После этого "сотрудник Центробанка" перестал выходить на связь.

Еще одной жертвой мошенников стала 78-летняя пенсионерка. Она увидела рекламу заработка на акциях. Позвонив по указанному номеру, женщина получила консультации от лжеинвесторов о том, что для покупки акций необходимо внести деньги. Она поверила и перевела 87 тысяч рублей. Прибыли пенсионерка так и не дождалась.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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