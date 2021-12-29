Как "РГ" помогала читателям из Башкирии в этом году

Не всегда обращения к чиновникам или в правоохранительные органы помогают добиться справедливости. Иногда необходимо привлечь к своей беде внимание общественности, и тогда всем становится понятно, кто прав, кто виноват. В этом году редакция "РГ" получила немало писем от людей, которые просили помочь решить их проблемы именно таким образом. О том, кому удалось помочь, расскажем в этой статье.

Да будет свет

Одна из главных побед "РГ" в этом году - помощь 71-летней уфимке Татьяне Ласточкиной. Почти пять месяцев она прожила в квартире без света из-за разногласий с энергоснабжающей организацией по поводу начислений за электроэнергию.

Нет, пенсионерка не была должницей. Наоборот, она исправно платила по счетам за свою двухкомнатную квартиру. Все началось в конце 2019 года, когда в платежках дата замены прибора учета сменилась с ранее указанного 2029 года на январь 2020-го. От Татьяны Ивановны потребовали заменить электросчетчик на лестничной клетке за свой счет, но она отказалась и начала добиваться замены прибора учета за счет ресурсоснабжающей организации.

Пока шел спор, уфимка продолжала исправно платить по старому счетчику, который ей не демонтировали, а ресурсники начисляли по нормативу. Возникла разница в размере 6 685 рублей, которую требовали погасить. Пенсионерка пыталась доказать, что начисления неверны, но ресурсники стояли на своем и в конце мая 2021 года отключили электроэнергию.

Несмотря на то что госжилинспекция РБ расценила действия энергоснабжающей организации как самоуправство и отправила соответствующее письмо в полицию, ничего не изменилось. После публикации статьи "Не на ту напали" в региональной вкладке "РГ" за пенсионерку заступилась районная прокуратура, которая вынесла предостережение ресурсоснабжающей организации. И тогда Татьяне Ивановне вновь включили свет.

- Благодаря газете я поняла, что нельзя сдаваться, - сказала Татьяна Ласточкина.

Должница поневоле

А вот другая история не освещалась на страницах газеты, но, несмотря на это, мы о ней расскажем. В редакцию пришла пенсионерка Ирина С. (по ее просьбе фамилию не называем).

Она стала жертвой мошенников, купившись на объявление о бесплатном медицинском обследовании. Женщина пришла в коммерческую клинику, где ей сделали кардиограмму, а исследуя позвоночник, выявили якобы смещение, которое угрожает жизни. Пенсионерка, как водится, от такой новости разволновалась, ей дали выпить какие-то таблетки, напоили чаем. Все, что произошло после этого, Ирина помнит смутно, говорит, была как в тумане. Но как подписывала договор на оказание платных медицинских услуг на крупную сумму, все же запомнила.

На следующий день ей стало получше, и она поехала в ту же фирму и расторгла договор. Через две недели получила соответствующий акт. Однако затем ей начали приходить уведомления из банка, где на нее оформили кредит на сумму более 60 тысяч рублей. Женщина обращалась в полицию и в суд, но доказать мошенничество медкомпании не удалось, а с пенсии начали списывать долг по кредиту. Тогда она обратилась в редакцию.

Самое интересное, что для решения проблемы Ирины хватило нескольких звонков и запроса в "Альфа-Банк", где был оформлен кредит. Уже через несколько дней кредитная организация, разобравшись в ситуации, закрыла кредитный договор. На прощание читательница пообещала больше не верить компаниям, предлагающим "бесплатные услуги".

Вернуть тепло и маршрут

В этом году в редакцию, как обычно после наступления холодов, поступали звонки от читателей, у которых были проблемы с отоплением в квартире.

К примеру, у уфимки Татьяны Владимировны батареи на кухне и в ванной несколько месяцев были чуть теплыми. Она из-за этого сильно мерзла. Работники ЖЭУ никак не могли устранить проблему, хотя и признавали ее наличие. После того как Татьяна Владимировна обратилась за помощью в редакцию, и мы направили запрос в администрацию города, к пенсионерке пришли сотрудники Роспотребнадзора и ЖЭУ. И вскоре дома стало тепло, о чем женщина тут же с благодарностью сообщила нам.

В этом году "РГ" рассказывала о проблемах не только обычных горожан, но и предпринимателей. В том числе о ситуации, в которой оказался частный уфимский перевозчик, обслуживающий популярные маршруты NN 272 и 298. Он, как и требовали власти города, обновил парк автобусов, но маршрутные листы не получил. В итоге десятки новых автобусов стояли "на приколе", не имея возможности выйти на линию. Конфликт разрастался: вместо частного перевозчика на его маршрутах начал работать государственный. В дело вмешалось управление ФАС по РБ, обнаружив в действиях администрация Уфы признаки нарушения ФЗ "О конкуренции" и выдав соответствующее предписание.

Корреспонденты "РГ" следили за развитием событий, описывая их в своих публикациях. И вот, наконец, пришла добрая весть.

- Нам выдали карты на 298 маршрут. Выражаем вам огромную благодарность за помощь! Останется теперь удержать маршрут. Ведь мы помним, какое было сопротивление. Думаю, история еще не закончена, - сказала руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева.

Она как в воду глядела: перед подписанием номера в печать стало известно, что администрация города добилась приостановления действия свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов 298 "Уфимский ДОК - МЕГА" и 272 "Уфимский ДОК - Телецентр".

В редакцию часто поступают звонки и письма от людей, которым нужны разъяснения на ту или иную тему. Чаще всего это вопросы, касающиеся получения социальной поддержки и начислений за коммунальные услуги. Многие из них становятся поводом для проблемных статей.

Коллектив "РГ" желает, чтобы в следующем году у наших читателей было больше поводов для радости, меньше проблем, и чтобы нам чаще присылали письма с добрыми историями, рассказами о взаимопомощи, благородстве и геройстве. С Новым годом!

Газета в помощь

Читатели ценят "Российскую газету" прежде всего за обилие важной правовой информации. Так, ветеран труда, активистка Савия Зуфарова выписывает "РГ" с 1990 года, практически с первого выпуска. Все номера она аккуратно подшивает, как в архиве. По словам женщины, она в первую очередь получает от газеты практическую пользу.

- Я уже десять лет возглавляю домовой комитет. Поэтому с особым вниманием читаю материалы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, - сообщила Савия Узбековна. - В "РГ" рассказывают о росте тарифов на содержание, процедуре проведения капитального ремонта, как правильно выбрать управляющую компанию, на что обращать внимание при заключении договора и о многом другом.

Полученные знания Савия Узбековна применяет на практике, перепроверяя каждую платежку за коммунальные услуги, сравнивая нормативы, показатели счетчиков и итоговую сумму в квитанциях. От ее острого взгляда ничего не скроется: она замечает любую переплату или неточность. На основании статей, вышедших в "РГ", женщина даже составила сводный документ "Анализ предоставляемых жилищно-коммунальных услуг за период с 2009 по 2020 годы".

- Расчеты проведены благодаря материалам в "РГ", в которых четко и доступно описано, как производится оплата. Я опиралась на мнение специалистов и экспертов в сфере ЖКХ, - отметила Савия Зуфарова.

Этот документ пенсионерка передала исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Алану Марзаеву, депутатам и в другие органы. Савия Узбековна уверена: ее анализ поможет добиться справедливости, и люди вернут свои законные деньги.

Подготовила Олеся Нематова.