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29.12.2021 17:15
Рубрика: Власть

Мэром Саранска стал уроженец Казахстана Игорь Асабин

Текст: Валентина Зотикова

Под занавес года в Саранске избрали главу города: эта должность оставалась вакантной три месяца. Новый мэром столицы Мордовии стал 53-летний Игорь Асабин - уроженец Казахстана, ранее работавший помощником депутата Госдумы РФ.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Как сообщила пресс-служба горадминистрации Саранска, в конкурсе на пост главы городского округа участвовали пять претендентов. На последней в уходящем году шестой сессии горсовета депутаты подавляющим большинством проголосовали за Игоря Асабина.

Напомним, что кресло мэра пустовало с сентября, когда бывший градоначальник Петр Тултаев досрочно ушел в отставку, а затем стал сенатором от Мордовии.

Нового главу Саранска удалось избрать лишь со второй попытки - в ноябре конкурс на эту должность был признан несостоявшимся.

Игорь Асабин родился в городе Уральске Казахской ССР. В 1995 году в Саранске окончил Московский университет потребкооперации. А в 2004-м получил диплом с отличием Поволжской академии госслужбы им. Столыпина. С 2002-го по 2006 год являлся аспирантом НИИ гуманитарных наук при правительстве РМ. Кандидат исторических наук. В мае 2021 года окончил РАНХиГС в Высшей школе госуправления.

Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности слесаря на Куйбышевском МПО им. Фрунзе (г. Самара). С 1992-го по октябрь 2004 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах. С апреля 2005-го по март 2013 года работал в ЗАО "Торговый Дом АМО ЗИЛ" - начальником отдела, затем - директором по работе с федеральными ведомствами. С марта 2013-го по февраль 2021 года - заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании.

С 2007-го по 2021 год был помощником депутата Госдумы РФ Сергея Попова.

Игорь Асабин женат, у него двое детей.

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