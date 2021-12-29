В Саратове потушили пожар в школе Олега Табакова

В Саратове в среду в школе № 18, где учился актер и режиссер Олег Табаков, произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 15 часов по местному времени (мск+1).
По предварительным данным, очаг пожара находился в одном из кабинетов на втором этаже четырехэтажной школы. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
В 16.02 оперативная служба сообщила о локализации открытого горения.
В ГУ МЧС рассказали, что людей в здании школы не было, школьники находятся на каникулах.