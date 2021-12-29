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29.12.2021 15:10
Рубрика: Происшествия

В Саратове потушили пожар в школе Олега Табакова

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове в среду в школе № 18, где учился актер и режиссер Олег Табаков, произошел пожар.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 15 часов по местному времени (мск+1).

По предварительным данным, очаг пожара находился в одном из кабинетов на втором этаже четырехэтажной школы. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

В 16.02 оперативная служба сообщила о локализации открытого горения.

В ГУ МЧС рассказали, что людей в здании школы не было, школьники находятся на каникулах.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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