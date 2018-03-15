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Фото и видео: Москва простилась с Олегом Табаковым

Новость 15.03.2018, 16:09 | Текст: Олег Усков

В МХТ имени Чехова закончилась гражданская панихида по скончавшемуся 12 марта после тяжелой болезни актеру и режиссеру Олегу Павловичу Табакову.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", прощальные слова произнес Народный артист СССР, режиссер Марк Захаров.

"Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Я никогда не видел его нахмурившимся, никогда", - вспомнил Захаров, добавив, что всегда преклонялся перед талантом Табакова.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Народный артист РСФСР Сергей Юрский рассказал, что пока Олег Павлович пять месяцев "находился в этой тяжелой, мучительной болезни", все страдали за него, все соболезновали.

Ранее сообщалось, что церемонию посетили несколько тысяч человек. В том числе президент РФ Владимир Путин, актеры, режиссеры Владимир Машков, Александр Калягин, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Игорь Верник, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Сергей Безруков, Вениамин Смехов, Владимир Меньшов, хоккеист и депутат Госдумы Владислав Третьяк, Юрий Грымов, актер и телеведущий Юрий Стоянов.

Олега Павловича похоронят сегодня на Центральной аллее Новодевичьего кладбища - рядом с могилами актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.

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