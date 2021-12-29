Как появилась в Сибири традиция наряжать елки

Сегодня невозможно представить новогодний праздник без сверкающих огнями елок, фейерверков, накрытого стола. А как встречали Новый год и Рождество наши предки, когда еще не было ни телевизора, ни даже электричества? И откуда взялась традиция наряжать елку?

Историки утверждают, что ель в число священных деревьев попала еще во времена друидов-язычников. Древние кельтские племена верили, что деревья неразрывно связаны с людьми. В VII веке кельтские племена обращал в христианство епископ Бонифаций.

- По легенде, монах, пытаясь доказать, что не надо обожествлять деревья, когда есть Иисус, срубил огромный дуб, которому поклонялись язычники, - рассказала экскурсовод Музея имени М. А. Врубеля Ольга Гайдук. - Когда дуб падал, он своей огромной кроной повалил все деревья вокруг. За исключением маленькой елочки. Бонифаций понимал, что в один момент вековые традиции язычества победить невозможно. И заявил кельтам, что ель отныне и будет деревом Христа.

Приносить домой к Рождеству хвойные деревца и ветки начали в XVI веке в Германии. В немецких семьях было принято устраивать "разграбление елки". Дерево в ночь накануне праздника наряжали сладостями, а утром проснувшиеся ребятишки кидались к елке, чтобы снять с нее все самое вкусное.

Начало празднованию Нового года в России положил Петр I. Дату отсчета летоисчисления тогда перенесли с 1 сентября на 1 января. Царь повелел "повсеместно украшать дома сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветками и в знак веселия поздравлять друг друга".

Трактирщики царскую идею рьяно поддержали. Чтобы привлечь гостей, начали устанавливать елки над входом в питейные заведения. Правда, убирать хвойное дерево не торопились, оно засыхало, осыпалось, превращалось в палку. Считается, что отсюда и пошло выражение "елки-палки".

- А вот народ царскому указу активно противился. Дело в том, что ель на Руси считалась темным, мрачным деревом, вытягивающим энергию у мужчин. Ее называли обителью лешего. Поэтому даже во дворе старались не сажать, не то, что заносить в дом, - поясняет Ольга Гайдук. - Неудивительно, что царскую затею почти на столетие забыли. Поддерживали европейскую новогоднюю традицию лишь обрусевшие немцы. Внедрить ее в России удалось только Александре Федоровне - жене Николая I.

В Сибирь елочная традиция пришла вместе с железной дорогой. Омск с Москвой она связала в 1894 году. А уже в 1897-м газета "Степной край" писала: "27 декабря в помещении Покровской начальной школы была детская елка, устроенная по инициативе и на средства общества взаимовоспоможения приказчиков в Омске. Так как это - единственная общественная елка, разрешенная начальством, то вполне естественно, она привлекла такую массу детей, а также и взрослых, что даже обширный зал школы не мог вместить всех желающих, почему многим было отказано".

Спустя десять лет та же газета писала, что 3 января вечер с литературно-музыкальной программой и танцами, устроенный в мужской гимназии, продолжался до часу ночи.

Благотворительность была обязательным атрибутом рождественского праздника. Фото: Предоставлено Александром Лосуновым

По словам краеведов, дореволюционные елки, как правило, устраивали меценаты, новогодние утренники и рождественские вечера носили благотворительный характер. Так, во время Русско-Японской и Первой мировой войн омичи собирали на них необходимые для фронтовиков вещи.

Зимой 1915 года газета "Омский вестник" писала: "Городская комиссия по оказанию помощи семьям призванных на войну постановила - устроить во время рождественских праздников елку для детей воинов. По особым подписным листам среди горожан собираются добровольные пожертвования. Уже пожертвовали два ящика пряников, два ящика конфет, два куска ситцу".

Самые пышные костюмированные балы проходили в Омском кадетском корпусе. Как правило, сюда приглашали гимназисток. Благотворительность считалась хорошим тоном.

"От родителей кадет поступали пожертвования вещами и деньгами. На них приобрели белье для воинов, табак и прочие предметы солдатского обихода".

Все изменилось в 1917 году. Елки как "религиозный атрибут" были запрещены. Православное Рождество заменил сугубо светский праздник - Новый год.

С началом Великой Отечественной войны омские власти решили было, что сейчас не до праздников. Но потом передумали.

- В конце 1941 года члены специального совещания горисполкома сошлись в мнении, что юные омичи и дети, эвакуированные из оккупированных районов страны, в том, что случилось, не виноваты. И пусть у них хотя бы раз в год будет праздник, - рассказал историк-краевед Александр Лосунов. - По этому поводу в Омске не только установили общегородскую елку, но еще и соорудили снежный городок. Правда, украсили его патриотическими скульптурами: пограничник с собакой, боец с наведенной на врага винтовкой, убегающий фашист. Несмотря на сорокаградусный мороз, ребятишки катались на катке, а силач в трико развлекал публику, поднимая двухпудовые гири.

Украшения для елки дети делали сами - звезды, картонные танки, самолеты, фигурки солдат. Даже новогодние открытки того времени напоминали о войне. Вот одна из них: ребятишки держат в руках письмо, на котором крупными буквами написано "Папе на фронт".

В советские годы устраивать общегородскую елку вошло в традицию. Сначала - в снежном городке напротив мэрии, потом - в саду Пионеров, на Зеленом острове, в Омской крепости, на площади Победы. В прошлом году из-за коронавируса (чтобы избежать скученности) в разных местах города установили сразу три городские елки.

По словам Александра Лосунова, до 1917 года главным блюдом новогоднего стола были гусь, утка или поросенок. В голодные послереволюционные годы обыватели такого позволить себе не могли, поэтому появилось блюдо "селедка под шубой", которое украшает новогодний стол и сегодня. В советское время обязательными атрибутами праздника стали шампанское и мандарины.

Двойка за мандарины

- Несмотря на то что полки магазинов были полупустые, в Новый год у нас всегда были мандарины. Бабушка, которая работала проводницей, привозила их из Москвы, где выстаивала за ними огромные очереди, - вспоминает омская пенсионерка, бывший педагог Ольга Трушникова. - Фрукты она развешивала на елке. Приглашала соседских ребятишек. Мы устраивали спектакли, читали стихи, пели песни. И за каждый номер бабушка давала нам по мандаринке. Я тогда была уверена, что мандарины растут на елке. А когда пошла в школу, даже стала спорить по этому поводу с учительницей. И получила свою первую двойку.