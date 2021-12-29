На Алтае суд отстранил от должности мэра замерзающего Ярового

В Яровом депутаты городского собрания назначили нового главу муниципалитета в связи с тем, что суд отстранил от должности Виталия Самобочего - на время расследования уголовного дела о срыве отопительного сезона. Сегодня в город прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко, чтобы на месте разобраться в ситуации с теплоснабжением города.

- Глава региона встретился с исполняющим обязанности главы Ярового Николаем Бачуриным и обсудил с ним проблемы отопления жилых домов и социальных объектов. Вместе с губернатором в городе работают руководители нескольких министерств и ведомств края. По итогам поездки планируется выработать комплекс мер, направленный на повышение надежности теплоснабжения Ярового, - отметили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Напомним, что в начале ноября на Яровской ТЭЦ, отапливающей город, произошло сразу несколько аварий, в результате почти десять дней яровчане мерзли в своих квартирах. По словам министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочки, в этом году глава города и руководство МУП ослабили контроль за подготовкой ТЭЦ к отопительному сезону, что и привело к сбоям в ее работе.

В середине ноября следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на Яровской ТЭЦ, а также халатности со стороны муниципальных чиновников и руководства МУП, обслуживающего теплоцентраль. 27 декабря по ходатайству следствия Центральный районный суд Барнаула временно отстранил главу Ярового Виталия Самобочего, который является одним из подозреваемых по этому уголовному делу.