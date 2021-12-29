В Томске суд смягчил приговор бывшему вице-мэру Сурикову

Судебная коллегия Томского областного суда изменила приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова. Он будет отбывать наказание в колонии три года вместо четырех.

Суриков и его защитники подали апелляционную жалобу на приговор Томского районного суда.

- В целом судебная коллегия согласилась с приговором, - сообщили "РГ" в пресс-службе судейского сообщества Томской области. - Однако судом первой инстанции не были учтены смягчающие обстоятельства: полное признание вины, наличие правительственных и ведомственных наград за участие в контртеррористической операции и за службу в органах внутренних дел, другие поощрения по работе и положительные характеристики. В результате судебная коллегия снизила назначенное наказание на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сумма штрафа в семь миллионов рублей оставлена без изменения.

Кроме того, судебная коллегия направила на новое рассмотрение решение об аресте имущества Сурикова.

Напомним, заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан летом 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия он получил крупную сумму денег от местной жительницы за покровительство. В сентябре 2021 года Томский районный суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к четырем годам колонии строгого режима.