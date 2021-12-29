В Томске суд смягчил приговор бывшему вице-мэру Сурикову

Новости

Назван возможный создатель биткоина 12:08
Опрос: В 2022 году австрийцы собираются жить более экономно 12:03
Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 1 798 новых случаев COVID-19 11:57
Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин" 11:49
В регионы России поступит новый препарат из США для терапии COVID-19 11:48
В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2 11:30
В Совфеде прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь 11:19
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление" 11:17
Ректором МИФИ назначен Владимир Шевченко 11:15
Собянин запустил голосование по названиям улиц и станций метро Москвы 11:12
В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 11:08
Модернизированный "летающий радар" А-50У поступил в войска 10:57
Названы самые беспокойные регионы страны 10:49
Замерзший насмерть подмосковный школьник заблудился по дороге домой 10:46
В России составили рейтинг самых трезвых регионов 10:44
СМИ: С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство 10:44
Аренда квартир в российских городах резко подорожала 10:43
Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации" 10:26
Бельгия отказалась отдавать мятежного рэпера Испании 10:19
Мишустин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики 10:18
Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:13
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
29.12.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

В Томске суд смягчил приговор бывшему вице-мэру Сурикову

Текст: Наталья Граф (Томск)

Судебная коллегия Томского областного суда изменила приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова. Он будет отбывать наказание в колонии три года вместо четырех.

На Алтае суд отстранил от должности мэра замерзающего Ярового

Суриков и его защитники подали апелляционную жалобу на приговор Томского районного суда.

- В целом судебная коллегия согласилась с приговором, - сообщили "РГ" в пресс-службе судейского сообщества Томской области. - Однако судом первой инстанции не были учтены смягчающие обстоятельства: полное признание вины, наличие правительственных и ведомственных наград за участие в контртеррористической операции и за службу в органах внутренних дел, другие поощрения по работе и положительные характеристики. В результате судебная коллегия снизила назначенное наказание на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сумма штрафа в семь миллионов рублей оставлена без изменения.

Кроме того, судебная коллегия направила на новое рассмотрение решение об аресте имущества Сурикова.

Напомним, заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан летом 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия он получил крупную сумму денег от местной жительницы за покровительство. В сентябре 2021 года Томский районный суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к четырем годам колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств