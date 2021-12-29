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29.12.2021 10:44
Рубрика: Общество

В России составили рейтинг самых трезвых регионов

Текст: Николай Грищенко

Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг регионов РФ, жители которых меньше всех употребляют алкогольные напитки. Анализ потребления спиртного подготовили аналитики федерального проекта "Трезвая Россия".

Фото: iStock
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Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев, в составлении доклада участвовала команда экспертов: социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов. Основой для рейтинга стали данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству больных с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольные психозы", а также объему проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта.

Учитывалось также число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного, действие регионального антиалкогольного законодательства, число часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году.

По данным "Рейтинга трезвости регионов - 2021" первую позицию занимает Республика Ингушетия, второе место у Чеченской Республики, третье место занял Дагестан, говорится в документе.

На четвертом месте Кабардино-Балкария, а замыкает пятерку Карачаево-Черкесия.

Отметим, что ранее исследования "Трезвой России" подвергались критике со стороны экспертного сообщества. Например, в 2016 году среди регионов с высоким процентом алкогзависимых оказались Карелия, Бурятия Сахалинская область, Нижегородская область и Камчатский край. Однако эксперты считают, что при составлении рейтинга необходимо считать количество алкоголя, выпитого на душу населения.

"Именно этот показатель был и остается самым объективным не только в России, но и в мире при составлении рейтинга самых пьющих и непьющих. Исключение составляют только небольшие регионы Кавказа, где сильны исламские традиции, - Дагестан, Чечня, Ингушетия. Но и там народ пьет, а в Дагестане еще и развивает культуру домашнего виноделия", - высказывал свое мнение директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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В регионах Общество Соцсфера Социология Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ингушетия СКФО Дагестан СКФО Чеченская Республика СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия Алкоголь и табак Проблема алкоголизма

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