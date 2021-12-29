В России составили рейтинг самых трезвых регионов

Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг регионов РФ, жители которых меньше всех употребляют алкогольные напитки. Анализ потребления спиртного подготовили аналитики федерального проекта "Трезвая Россия".

Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев, в составлении доклада участвовала команда экспертов: социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов. Основой для рейтинга стали данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству больных с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольные психозы", а также объему проданной в регионе алкогольной продукции в литрах чистого спирта.

Учитывалось также число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного, действие регионального антиалкогольного законодательства, число часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году.

По данным "Рейтинга трезвости регионов - 2021" первую позицию занимает Республика Ингушетия, второе место у Чеченской Республики, третье место занял Дагестан, говорится в документе.

На четвертом месте Кабардино-Балкария, а замыкает пятерку Карачаево-Черкесия.

Отметим, что ранее исследования "Трезвой России" подвергались критике со стороны экспертного сообщества. Например, в 2016 году среди регионов с высоким процентом алкогзависимых оказались Карелия, Бурятия Сахалинская область, Нижегородская область и Камчатский край. Однако эксперты считают, что при составлении рейтинга необходимо считать количество алкоголя, выпитого на душу населения.

"Именно этот показатель был и остается самым объективным не только в России, но и в мире при составлении рейтинга самых пьющих и непьющих. Исключение составляют только небольшие регионы Кавказа, где сильны исламские традиции, - Дагестан, Чечня, Ингушетия. Но и там народ пьет, а в Дагестане еще и развивает культуру домашнего виноделия", - высказывал свое мнение директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.