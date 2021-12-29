Спасатели нашли тургруппу, пославшую сигнал SOS в горах КБР

Отряд спасателей добрался до туристической группы, которая сегодня утром подала сигнал о помощи из Черекского ущелья в Кабардино-Балкарии. Как выяснилось, сигнал был отправлен ненамеренно, туристы двигались по намеченному ранее маршруту и никаких проблем не испытывали.

- Сработал сигнал о помощи с GPS, изначально было видно, что сигнал перемещается в сторону Верхней Балкарии, до которой сегодня и должна была добраться группа туристов. Отряд вышел на них, они в порядке, чувствуют себя хорошо, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС по республике.

Туристы, которых полдня искали спасатели, члены Горного турклуба МГУ. На маршрут из Безенги они вышли 25 декабря и проведут в горах около двух недель. Завершение пешего маршрута планируется 9 января, к концу праздников. Всего в группе семь человек - пятеро мужчин и две женщины, все они имеют опыт долгих пеших переходов.

Как сообщалось ранее, сигнал бедствия получили спасатели от группы туристов сегодня в 09.40. Он сопровождался GPS координатами группы. Разыскивать туристов немедленно вышли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.