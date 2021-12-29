Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу. Об этом он сам заявил на своей странице в соцсетях.

Напомним, Мирзоев посетовал, что новогодний волшебник не исполняет его новогодние желания и не дарит подарки на протяжении последних 23 лет. В связи с этим юрист потребовал компенсировать его моральные страдания в размере 10 миллионов рублей.

Это дело получило достаточно широкий общественный резонанс. За Деда Мороза вступился сам президент России Владимир Путин, отметив, что новогодний волшебник дарит подарки лишь тем, кто хорошо себя вел и призвал задуматься над своими поступками.

Но для самого Мирзоева эта история отзывом иска, скорее всего, не закончится. На юриста подали в суд за злоупотребление правом и попытку опорочить честное имя Деда Мороза. Теперь уже с самого Мирзоева требуют 10 миллионов рублей.

К слову, сам Дед Мороз на исковые заявления никак не отреагировал.