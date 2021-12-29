С пытавшегося засудить Деда Мороза петербуржца потребовали 10 млн рублей

Жительница Петербурга Эльнара Троицкая подала иск к юристу Игорю Мирзоеву, который несколько дней назад попытался засудить Деда Мороза.

Напомним, юрист посчитал, что Дед Мороз, который не выполняет его заветные желания и не дарит подарки на протяжении последних 23 лет, нарушает свои обязательства. Мирзоев потребовал с Деда Мороза все-таки исполнить его мечты и вручить подарки, а также компенсировать моральные страдания в размере десяти миллионов рублей.

Иск Мирзоева зарегистрирован Великоустюгским районным судом. Причем, списка подарков и желаний юрист не приложил. Сейчас уже на самого Мирзоева подали в суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, из заявления Троицкой к Мирзоеву следует, что он своим иском, по мнению горожанки, распространил сведения, которые порочат чувства граждан, которые верят в Деда Мороза.

В связи с этим Троицкая требует признать, что сам факт подачи иска в суд на новогоднего волшебника являлся злоупотреблением правом. Также горожанка заявила, что требует с Мирзоева компенсировать ей моральный вред в размере десяти миллионов рублей. Рассмотрение дела назначено на 14 февраля.

Стоит отметить, что Эльнара Троицкая - не первая, кто вступился за Деда Мороза. Ранее о готовности стать адвокатом новогоднего волшебника во время своей ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.