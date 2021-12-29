Путин: Неформальный саммит СНГ в Петербурге был очень продуктивным

Президент России Владимир Путин назвал очень продуктивными встречи в рамках неформального саммита СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге накануне.

"Мы поговорили по целому ряду направлений о развитии отношений со странами СНГ", - сказал глава государства.

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин поблагодарил своего коллегу за то, что он остался на двустороннюю встречу после вчерашних мероприятий.

Как отметил президент России, сегодня есть возможность в спокойном режиме поговорить о двусторонних отношениях, по результатам строительства Союзного государства.