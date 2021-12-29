В Петербурге перестали считать прописку жены намеренным ухудшением условий

В Петербурге поставили на жилищную очередь семью Панковых. Супруги и их двое детей проживают в однокомнатной квартире, ранее чиновники отказывались ставить семью в очередь из-за прописки жены.

"РГ" рассказывала об этой истории. Напомним, семья год назад попыталась встать в очередь, но получила отказ. Чиновники из администрации Выборгского района заявили, что все дело в прописке жены. Она родом со Ставропольского края и муж прописал ее к себе.

В официальном ответе, который Алексей Панков получил из администрации Выборгского района Петербурга, говорилось, что он, сделав жене постоянную регистрацию, "намеренно ухудшил свои жилищные условия" и поэтому на очередь его не поставят.

Этой историей заинтересовались в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и прокуратуре Выборгского района.

Сейчас, как сообщает аппарат петербургского омбудсмена чиновники согласились поставить семью на очередь. Правда, ждать новоселье семье придется долго, жилищная очередь в Петербурге двигается крайне медленно.