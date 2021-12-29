Почему зоопарки Крыму не успели получить лицензии

До нового года осталось несколько дней, но еще не все крымские предприятия, проводящие культурно-зрелищные мероприятия с участием животных, получили лицензии. По словам директоров и владельцев зоопарков, зооуголков и дельфинариев привести объекты в соответствие с нормами нового законодательства очень сложно, а в некоторых случаях нереально.

Привести зооуголок в соответствие нормам можно, но на это нужно время и деньги. Фото: Илья Изотов/РГ

Как рассказывала "РГ" в статье "В Крыму только семь из 30 зверинцев подали заявки на лицензию" в номере от 27.10.2021, в России до 1 января 2022 года все зверинцы должны получить лицензию. В РК таких 30, в Севастополе - пять. В конце октября Россельхознадзор выдал бессрочную лицензию только дельфинарию "Аквамарин" в Евпатории.

В 2018 году был принят федеральный закон N 498 "Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот документ должен обезопасить посетителей и улучшить условия содержания животных, но, как считают владельцы зоопарков и зооуголков, некоторые его требования абсурдны.

Например, под угрозой закрытия оказался ялтинский крокодиляриум, где собрана самая большая видовая коллекция древних пресмыкающихся на территории России. Чтобы получить лицензию, надо перестроить уже существующие аквариумы и избавиться от части животных.

- По нормам крокодилам не хватает жилплощади. На каждого нильского необходимо 10 квадратов, тогда как многие семьи из трех-четырех человек живут в квартирах по 13 квадратов, - удивляется владелец ялтинского крокодиляриума и алуштинского аквариума Виктор Жиленко.

В аквариуме 45 крокодилов, в крокодиляриуме больше 100. И еще ожидается появление нескольких десятков рептилий.

- Есть заключение Россельхознадзора, что у нас созданы хорошие условия для содержания и размножения, но не хватает квадратных метров. Нам угрожают закрытием. Поэтому мы не знаем, что делать с яйцами, которые сейчас находятся в инкубаторе. Скоро у нас появится целая стая крокодилов, а для каждого из них нужно около 10 квадратных метров. И мы можем оказаться нарушителями закона. Остается только ждать, как эта ситуация разрешится, - говорит Виктор Жиленко.

И с такой проблемой столкнулись во многих российских зоопарках. Их владельцы считают, что законодателям следовало бы прописать отдельно площадь помещений для крокодилов размером до метра (таких большинство в ялтинском крокодиляриуме) и для аллигаторов, достигающих трех-пяти метров. Вызывает вопрос и требование к высоте потолка: она должна быть не менее трех метров, как будто крокодилы умеют прыгать или летать.

По требованию Россельхознадзора в ялтинском крокодиляриуме выделили отдельные комнаты для хранения лекарственных препаратов, осмотра животных, для хранения корма, повесили вторые замки на двери помещений с крокодилами. Но вот расширить аквариумы без резкого сокращения численности рептилий не представляется возможным.

- Мы входим в Содружество океанариумов и зоопарков РФ, все директора возмущены этим законом, никто не думал, что этот документ может вступить в силу, потому что там прописаны немыслимые нормы. Например, олень благородный, бизон и зубр теперь считаются ручными животными, с ними можно фотографироваться и контактировать! Хотя эти животные могут быть опасными, - говорит Виктор Жиленко.

Он подготовил письмо президенту РФ Владимиру Путина, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Госдуму с просьбой внести изменения в данный закон и не допустить закрытия десятков зоопарков и зооуголков по всей России.

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков также считает закон несовершенным: многих ошибок удалось бы избежать, если бы законодатели посоветовались со специалистами в этой сфере.

- На пару капуцинов по требованиям должен быть внутренний вольер в 25-30 квадратных метров. Эти маленькие мартышки, они 35-40 сантиметров в длину, живут в лесах Южной Америки. Зачем им вольер такой площади? - недоумевает Олег Зубков.

В зооуголке Детского парка Симферополя тоже не успевают до конца года выполнить все требования для получения лицензии.

- Законодатели специально давали время - целых два года - на подготовку к вступлению в силу нового закона о содержании животных. Я приступил к обязанностям в конце октября этого года. Россельхознадзор провел первые проверки, составил акты: мы не вписываемся в нормы по размеру вольеров. Их можно перестроить в существующих границах зооуголка, но в этом случае речь идет о капитальном ремонте, в этом году мы провести его не успеем, - говорит директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филипенко.

Роман Филипенко считает, что привести зооуголок в соответствие нормам можно, но на это нужно время и финансирование. Проекта реконструкции пока нет, на него необходимо предусмотреть деньги в бюджете, как и на экспертизу.

Решать возникшую проблему нужно, учитывая интересы всех сторон. Ведь если зоопарки и зооуголки после 1 января закроют, как быть с животными? Не выпускать же их на улицу?

ТОП-5 крупнейших зоопарков Крыма

Ялтинский зоопарк "Сказка" - один из первых и самых больших зоопарков в Крыму. Его история началась в 1990 году. Сегодня в нем обитают более 600 животных: медведи, обезьяны, орлы, грифы, верблюды, орлы, грифы, сипы, африканские и австралийские страусы.

Парк львов "Тайган" - первый сафари-парк в Крыму и крупнейший в Европе. На 30 гектарах свободно живут более 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных.. Животные более пяти лет собирались из различных коллекций зоопарков России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из ЮАР: как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ. Кроме них здесь вы можете увидеть леопардов, жирафов, медведей, страусов, кенгуру и других.

В ялтинском крокодиляриуме собрана самая большая видовая коллекция древних пресмыкающихся на территории России. Посетители могут увидеть девять видов крокодилов (кубинского, сиамского, острорылого, гребенистого, африканского тупорылого и других - всего более 200), а также речных и морских черепах, питонов, игуан, варанов. Среди рептилий как малые, так и крупные особи, например, самый большой в мире нильский крокодил.

В коллекции зооуголка в парке миниатюр в Бахчисарае львы и сервалы, леопарды, коровы зебу, зебра, кенгуру, верблюды, лоси, обезьянки, еноты, нутрии, поросята, павлины, декоративные породы курочек, пеликаны и дрофы. Коллекция зоопарка постоянно пополняется. Причем животных не только привозят из других регионов, они рождаются в зооуголке, для них здесь созданы условия, наиболее приближенные к природным.

Зооуголок в Детском парке в Симферополе создан более 60 лет назад. По территории гуляли гуси, утки, куры, жили кролики и обезьяны. В советские времена количество пернатых, лохматых и хвостатых обитателей в зооуголке быстро увеличилось благодаря программе обмена животными между зоопарками всех социалистических республик. Сейчас в столичном зооуголке больше 300 обитателей на территории около 3,5 гектара. Здесь можно увидеть медведей, волков, верблюдов, ослов, лошадей, страусов и других.