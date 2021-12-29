После публикации в "РГ" на участок многодетной семьи провели электричество

Астраханская семья Синченко, которая ждала положенный по закону земельный участок десять лет и еще четыре года - подведения к нему коммуникаций, наконец зажжет новогоднюю елку.

Решению проблемы, в том числе, помогла публикация в "Российской газете" (см. "РГ" - Неделя. Юг России "Одни в поле" от 17 ноября 2021 года). Ровно через месяц после выхода статьи в доме многодетной пары стало светло. Для Петра и Марии - родителей четырех детей - это событие стало новогодним чудом.

- Как вовремя нас подключили, уже на следующий день морозы ударили, - радуется Мария. - Свет подвели прямо в дом, и бесплатно - настоящий подарок!

В их поселке на окраине Астрахани с оптимистичным названием "Инициативный" еще в 2017 году местные власти выделили 20 земельных участков для многодетных семей. Но пустырь стоял пустырем - из-за отсутствия коммуникаций никто не строился. В марте районные власти подвели воду, пообещали, что со дня на день дадут газ и свет. И Синченко решились: справили каркасный дом - небольшой, трехкомнатный, но уютный. Радости не было предела. Это их первое в жизни собственное жилье. До этого они годами с детьми кочевали по съемным квартирам.

Однако счастье новоселья сменилось разочарованием: сроки подключений к электроэнергии передвинули на июль, потом на сентябрь. Все лето Синченко прожили на бензогенераторе, мощности которого едва хватало на освещение. Холодильник не включали, стирали тоже по-деревенски - руками. А готовили еду с помощью покупных газовых баллонов. Осенью глава семьи всерьез задумался о продаже машины, чтобы установить на крыше солнечные батареи.

Как сообщили "РГ" в мэрии Астрахани, электроснабжение участков для многодетных - полномочия энергетиков, они организация самостоятельная, и влиять на них муниципалитету нет возможности. Прокомментировали ситуацию и в "Астраханьэнерго".

О проблемах семьи Синченко "РГ"-Неделя рассказала в ноябре.

- Таких ситуаций можно было избежать, если бы муниципалитеты еще до предоставления семьям участков подавали единую заявку на их обустройство инфраструктурой, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сейчас же компания получает разрозненные заявки в разное время, в разных местах и разными способами - очно и онлайн. Мы не видим суммарную потребность потенциальных потребителей.

Выяснилось, что имеющихся энергомощностей, расположенных рядом с поселком для многодетных, не хватает. Потребовалось строить новую трансформаторную подстанцию и вести сотни метров новых электролиний, в том числе через автодорогу, а это куча бумаг и времени на согласование, что и вызвало задержки.

Но энергетики пообещали корреспонденту "РГ", что свет у семьи Синченко до Нового года будет. И слово сдержали.

Подключение пришлось на воскресенье. Специалисты подошли к делу со всей душой: не только установили новую подстанцию, но и подвели провод непосредственно в дом, а также помогли с оформлением необходимых документов.

Теперь осталось решить вопрос с газом. Но ждать Синченко умеют, главное, что в их дом уже пришел праздник. А пока, чтобы не замерзнуть, планируют пользоваться электрообогревателями. Раньше и такой возможности не было.

Активизировались и соседи. До сих пор скромный дом Синченко был единственным во всем поселке. А недавно за их серым забором начал расти еще один новый дом.