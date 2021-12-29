В Краснодаре задержали избившего пенсионерку рабочего

Полицейские задержали рабочего, который напал на 79-летнюю пенсионерку в Краснодаре на улице Трудовой Славы. В отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 "Хулиганство", сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По информации правоохранителей, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкой и средней тяжести вреда здоровью, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Накануне, в соцсетях появилось видео разгара ссоры с пожилой женщиной: на кадрах запечатлены двое коммунальщиков на КамАЗе, один из которых грубил и ругался матом, а потом накинулся на пенсионерку и ударил ее ногой, повалив на землю. Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что пенсионерка вместе с другими жильцами дума сделала замечание рабочим за сваленные в палисадник спилы акации и потребовала показать порубочный билет.

"После проведения следственных действий с подозреваемым, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Оказалось, в процессе конфликта обидчик нанес удар еще одному местному жителю, который пытался заступиться за пожилую женщину. По предварительным данным, у пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение средней тяжести вреда здоровью, что, по мнению правоохранителей, может послужить поводом для возбуждения еще одного уголовного дела.