В Сочи завели дело на мужчину за стрельбу в частном доме

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, мужчина проживал с родителями в одном из домов, расположенных по улице Красной. Накануне вечером подозреваемый, находясь дома, с использованием огнестрельного оружия стал удерживать дома свою 62-летнюю мать.

Прибывшие по вызову местных жителей сотрудники правоохранительных органов попытались помешать ему, но фигурант несколько раз выстрелил в них. В результате злоумышленника обезоружили. Никто не пострадал.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Сейчас проверяется информация, действительно ли мужчина страдает психическим заболеванием. Расследование уголовного дела продолжается.