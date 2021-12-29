Чем регионы "большой" Тюменской области отличаются друг от друга

Сверхзначимый для экономики страны макрорегион - Тюменская область в связке с автономными округами - сохранил свою сложную территориально-административную конфигурацию в регламентирующем ее законе о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Три конституционно самостоятельных региона этого западносибирского края, с одной стороны, разительно отличаются друг от друга, с другой - издавна соединены огромным числом кооперативных связей - промышленных, финансовых, социальных. 2021-й стал для них и годом испытаний-потрясений, внушительных потерь, и годом обретений, продолжения реализации больших проектов и старта новых, укрепления ослабленных ковидом бюджетов.

Почему сохранение статус-кво тюменской "матрешки" крайне важно, мы уже подробно рассказывали ("Полномочия на троих", "Экономика Уральского округа" от 16.12.2021), повторяться не будем. Нельзя не напомнить, что фактически на обозначенной территории сосуществуют четыре административные структуры. Две автономии плюс Тюменская область как отдельный субъект Федерации и она же - вкупе с округами. Таков компромиссный итог конституционных дискуссий 1990-х-начала "нулевых" о целостности области и независимости входящих в нее субъектов. Это четырехмерное состояние хорошо видно по рудименту учета в статистике: наряду с востребованными данными по каждому из трех регионов по ним даются сводные цифры, вовсе никому ныне не нужные, однако периодически вводящие в заблуждение федеральных экспертов - составителей различных рейтингов. Таким же бессмысленным будет, скажем, арифметическое сложение данных по Курганской, Челябинской и Свердловской областям.

Тюменская область, как правило, ходит в передовиках по объему жилищного строительства. По предварительным данным, в нынешнем году здесь на каждого жителя придется по одному квадрату, даже чуть более, а на том же Ямале - втрое меньше. Вместе с тем почти обратное соотношение по уровню средних зарплат или величине инвестиций в основной капитал.

Дело не только в "арктическом коэффициенте". Гигантские залежи углеводородов, прежде всего газа, на который наблюдается небывалый мировой спрос, притягивают солидные инвестиции, как и нефтедобыча (отрасль уверенно набирает обороты), а также строительство новых мощностей по сжижению природного газа. Объявлено о подписании соглашений с международными кредиторами о софинансировании строительства второго такого комплекса - "Арктик СПГ-2" - с выходом его на полную проектную мощность в 2025 году. Стоимость только этого предприятия оценивается более чем в полтора триллиона рублей. Вынашиваются проекты по нефтегазохимии. Надо полагать, они не повторят печальный опыт Новоуренгойского газохимического комплекса: еще четверть века назад был заложен производственный корпус и закуплено оборудование, однако до трижды обещанного старта так и не дошло, многомиллиардные вложения пошли прахом.

О превышении в нынешнем году инвестиционной планки в триллион рублей рапортует правительство Югры. Ее недра истощаются, преобладают трудноизвлекаемые запасы, но альтернативы им в РФ, по большому счету, нет. В 2020-м многолетний спад добычи ускорило известное соглашение картеля государств ОПЕК, в 2021-м скважины запустили на максимальных режимах, и они обеспечили относительный прирост. Закрепиться на позиции позволит только полноценное финансирование научно-технологических центров и полигонов, геологических изысканий, объемов бурения - при условии, что стоимость барреля не опустится ниже 55 долларов. По всей видимости, в третьем десятилетии XXI века Югра уверенно продержится на нефти как на базовом источнике дохода, но время торопит реструктурировать экономику.

Сегодня наибольшее ее разнообразие представлено в Сургуте, где проживает почти каждый четвертый югорчанин. Событием года стало долгожданное открытие перинатального центра, по оснащенности одного из лучших в стране. К огорчению, оно пришлось на минимальный за последние 25 лет естественный прирост населения автономии - коронавирус "удружил". Самый дорогостоящий в истории округа медицинский проект осуществлен посредством ГЧП и обойдется бюджету более чем в 18 миллиардов рублей (выплата в рассрочку). В 3,5 раза больше потребует другой масштабный проект - переброска второго моста через Обь. Часть средств Федерация предоставит Югре в виде инфраструктурного кредита.

Аналогичный заем пойдет на реализацию приближенного к современному экономическому укладу проекта, к старту которого наряду с мостом здесь приступят в ближайшие месяцы, - на строительство многоцелевого научно-технологического центра. Среди ключевых направлений его работы - биомедицина, генетика, цифровая трансформация промышленности, образовательный комплекс нового формата - новосибирский Академгородок в миниатюре.

Тюменская область выстраивает инвестстратегию по принципу "курочка по зернышку клюет", то есть реализуя множество малых и средних проектов всевозможной направленности

Десятки миллиардов рублей Югра направляет сегодня в свое будущее и пока остается с дефицитом казны, хотя сумела за год уменьшить его почти вдвое, доведя до 7 процентов от величины расходов. ЯНАО, где индекс промпроизводства стабильно высокий и ТЭК дал на 72 миллиарда рублей больше ожидаемого, сумел закрыть год с профицитом 2,87 миллиарда. Однако даже Ямалу не по карману строительство автомобильно-железнодорожного моста через Обь (в составе Северного широтного хода) - он надеется на получение 50-миллиардного инфраструктурного кредита.

У Тюменской области дефицит измеряется десятками миллиардов рублей, хотя его доля к концу ноября сокращена с 30 до 17 процентов. Тут ожидаемо намного снизился - по сравнению с 2020-м в несколько раз - индекс промышленного производства. Ожидаемо, поскольку планку в свое время очень высоко поднял СИБУР, запустивший в Тобольске один из крупнейших в Евразии производств глубокой нефтехимии. Столь масштабных инвестиционных проектов на территории региона в зримой перспективе не ожидается.

Тобольский по всем меркам сверхуспешный. А вот предыдущий, также связанный с переработкой углеводородного сырья и обошедшийся в несколько миллиардов долларов, - не очень: Антипинский НПЗ (недавно переименован в Тюменский НПЗ) обанкротился, не без криминального фона вокруг его владельцев, и в августе перешел от кредитора, Сбербанка, к новому собственнику за 110,8 миллиарда рублей. Предприятие, где было занято около 1700 человек, не прекращает выпуск продуктов глубокой перегонки и, как надеются в банковском департаменте по работе с проблемными активами, выйдет-таки на проектную мощность переработки в 7,5 миллиона тонн нефти.

В сентябре в Исетском районе состоялась торжественная церемония закладки племенного репродуктора индейки стоимостью 5,2 миллиарда рублей. Птицеводство - фундаментальная отрасль тюменского АПК, с начала нынешнего столетия она только росла и ширилась, и вот в октябре в ней образовалась огромная брешь - птичий грипп полностью вывел из строя легендарную Боровскую птицефабрику, одного из флагманов отечественного птицепрома. Случалось, Боровская попадала в глубокий кризис, но не "пропадала". Была в собственности Ханты-Мансийского округа, и тогда в ее модернизацию вложился Фонд поколений Югры, канувший затем в Лету. В 2011 году имела непомерно большой долг по кредиторке и убытки, в 2012-м продана за 3,2 миллиарда рублей Тюменской области (доля региона в уставном капитале 99,9 процента). В предыдущем году чистая прибыль составила 309 миллионов, фабрика планировала увеличить годовое производство яиц до 1,3 миллиарда штук. Но все до одного, имевшиеся на складах, пришлось уничтожить. Как и 4,3 миллиона кур, а также около 60 тонн полуфабрикатов, филе, колбас. Ущерб не раскрывается. Однако несложно подсчитать, что только в ходе утилизации "сожжено" около миллиарда рублей. Плюс траты на продолжительные огневые операции, дезинфекцию, плюс выплаты, пусть и скудные, сотням работников, плюс предстоящие расходы на возобновление поголовья после завершения карантина. Как утверждают в профильном департаменте правительства области, восстанавливать производство предприятие будет за счет полученной ранее прибыли, страхового покрытия и продажи непрофильных активов.

Однако регион настроен быстро оправиться от агропромышленной "раны" и выстраивает инвестиционную стратегию по принципу "курочка по зернышку клюет", то есть реализуя множество малых и средних проектов всевозможной направленности стоимостью от десятка миллионов рублей до десятка миллиардов. В 2021-м в сумме должно было набраться на 200-240 миллиардов. Оптимизм придает снижение по сравнению с провальным 2020-м почти на треть количества предприятий, свернувших деятельность, и, напротив, прирост, хотя и скромный, открываемых бизнесов. Это лучше, чем у северных соседей.

При всех свершениях и неудачах тройки западносибирских регионов, Агентство стратегических инициатив, опросив респондентов о качестве жизни, поставило Тюменскую область на вторую позицию в стране, Югру - на третью, Ямал - на шестую. Результат неплох и в среднем, и по отдельности.