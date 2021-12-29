Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39%

Рост годовой инфляции в России в декабре замедлился до 8,39%. При этом в месячном выражении потребительские цены выросли всего на 0,82%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, в 2021 году продовольственные товары стали дороже на 10,62%. Непродовольственные - на 8,58%. А услуги за год подорожали на 4,98%.

В допандемийном 2019 году общий рост цен составил 4,91%. Тогда также больше всего подорожало продовольствие - на 6,69%.

О том, что инфляция по итогам года будет чуть больше 8%, предупреждала и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, к концу следующего года темпы роста цен в России замедлятся до 4-4,5%.