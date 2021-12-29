РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта

В Русской православной церкви приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о введении цифровых паспортов в трех пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года.

- Церковь не выступает против прогресса и не считает новые технологии заведомой угрозой, - прокомментировал ситуацию для РИА Новости Владимир Легойда. - Вместе с тем использование любых достижений всегда предполагает новые риски, которые требуют общественного обсуждения и новых гарантий для личности.

По мнению Владимира Легойды, в случае с цифровыми технологиями такими рисками являются возможные утечки личной информации и контроль за всеми сторонами жизни людей. Церковь неоднократно напоминала, что часть граждан России "испытывает обеспокоенность в связи с цифровизацией государственного управления".

Отметив, что такие опасения становятся предметом диалога церкви с государством, Владимир Легойда подчеркнул, что добровольность в вопросе использования электронных паспортов можно только приветствовать. Это, по его словам, "несомненно, укрепит доверие граждан к государству".