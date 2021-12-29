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29.12.2021 13:52
Рубрика: Власть

Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России

Текст: Дмитрий Гончарук

Не главе евродипломатии Жозепу Боррелю решать, расширяется НАТО на Восток или нет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: TOMASZ WASZCZUK/EPA
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью одному из германских СМИ назвал "неприемлемыми" требования Москвы о нерасширении Североатлантического альянса.

"Россия будет разговаривать не с Евросоюзом, тем более, не с Боррелем как всего лишь одним из функционеров Евросоюза, Европейской комиссии, а будет разговаривать с США, даже не со всем НАТО. А уже потом, по ходу переговоров с США, к этим переговорам могут присоединиться страны НАТО и более широкий круг, но только не Евросоюз", - сказал Джабаров порталу "СенатИнформ".

По его оценке, Боррель - "политик вчерашней эпохи и отстает от времени". Сенатор отметил, что Евросоюз ввел санкции против нашей страны, но его функционерам не удастся повлиять на отношения России и НАТО.

Ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от Альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.

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