Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России

Не главе евродипломатии Жозепу Боррелю решать, расширяется НАТО на Восток или нет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью одному из германских СМИ назвал "неприемлемыми" требования Москвы о нерасширении Североатлантического альянса.

"Россия будет разговаривать не с Евросоюзом, тем более, не с Боррелем как всего лишь одним из функционеров Евросоюза, Европейской комиссии, а будет разговаривать с США, даже не со всем НАТО. А уже потом, по ходу переговоров с США, к этим переговорам могут присоединиться страны НАТО и более широкий круг, но только не Евросоюз", - сказал Джабаров порталу "СенатИнформ".

По его оценке, Боррель - "политик вчерашней эпохи и отстает от времени". Сенатор отметил, что Евросоюз ввел санкции против нашей страны, но его функционерам не удастся повлиять на отношения России и НАТО.

Ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от Альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.