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Сергей Лазарев: Ольга Бузова - не певица

Новости
    29.12.2021, 12:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Певец Сергей Лазарев отказался признавать Ольгу Бузовой коллегой.

На YouTube-шоу "Музыкалити" Лазарев, дважды представлявший Россию на "Евровидении" и оба раза занявший третье место, заявил следующее: "Я считаю, что она, конечно, не певица. Я ей об этом говорил", - вызвав этим смех у ведущего Максима Галкина.

Далее Лазарев подчеркнул, что быть артистом - ещё не значит быть певцом или певицей. И на соответствующие уточнения ответил, что также не считает рэперов Басту и Даву певцами.

Напомним, недавно Лазарев и его экс-соратник по проекту Smash!! Влад Топалов выпустили первый с 2004 года совместный трек.

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