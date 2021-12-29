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Ученые: Удаленка повышает риск депрессии и тревожности у школьников

29.12.2021 / 13:41

Канадские ученые изучили психическое здоровье 2026 детей, средний возраст которых составил 11 лет. Исследование проводилось во время пандемии коронавируса и было посвящено связи между различными типами использования экранов и психическим здоровьем.

Фото: iStock
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Пандемия и введенные из-за нее меры предосторожности сильно изменили повседневную жизнь детей. Количество времени, которое дети и подростки проводят за экранами, резко возросло благодаря телевидению, играм, видеочату и онлайн-обучению.

Результаты исследования в журнале JAMA Network Open показали, что существует связь между депрессией, тревогой, невнимательностью у школьников более старшего возраста и использованием экрана смартфона или компьютера на дистанционном обучении. Причем, предполагалось, что справиться с такой ситуацией могут видеозвонки друзьям, но они не возымели никакого эффекта.

Кроме того, ученые выяснили, что у детей младшего возраста (2-4 года) более частый просмотр телевизора и других цифровых средств, вызванный пандемией, тоже ведет к более высокому уровню депрессии, беспокойства, поведенческих проблем и гиперактивности. При этом, у детей с расстройствами аутического спектра риск этих состояний не увеличился. Якобы они и так больше контактируют с экранами и не очень много взаимодействуют с другими людьми.

С ухудшением психического здоровья связали не только гаджеты. Детям могло стать хуже из-за закрытия школ и вынужденной самоизоляции, а также из-за нарушения режима сна, отсутствия физических упражнений, социальных мероприятий. По мнению исследователей, вред устройств заключается еще и в воздействии стрессовых новостей, вредоносной рекламы, кибербуллинга.

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Фото: iStock
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