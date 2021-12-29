В Беларуси впервые выявлен новый вид штамма коронавируса

Первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом коронавируса - "омикрон" - зафиксированы 29 декабря в Беларуси. У четырех человек в республике подтверждено наличие этого опасного вируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения. Правда, у всех пациентов отмечается легкое течение заболевания.

За сутки, уточнили в ведомстве, в РБ зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. А всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели за это время 688 890 пациентов.

В министерстве сообщили, что со вторника уже выполнено 27 593 теста, а всего в стране проведено 10 999 160 тестов.

Кстати, буквально накануне, на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос Александра Лукашенко, главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские специалисты уже побывали в ЮАР, где изучали "омикрон"-штамм. Выяснилось, например, что в этой стране вирус не вызывает тяжелого течения болезни, кроме тех пациентов, кто не привит либо имеет сопутствующие заболевания. Однако, добавила она, возможно, эти данные получены в силу того, что средний возраст жителей африканской страны не превышает тридцати лет, а молодые люди легче переносят заболевание.

Не совсем показательна, по ее словам, и ситуация с "омикроном" и в Великобритании, где общий уровень иммунизации превышает 80 процентов. Словом, "каких-то серьезных эпидемиологических наблюдений пока не опубликовано. Но то, что "омикрон"-штамм гораздо более заразен, - это очень важно. Потому что, когда у вируса такая активность, в поле его действия с большой вероятностью попадают люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса - высокий риск", - подчеркнула российский специалист, уточнив, что это может вызвать перегрузку всей системы здравоохранения.