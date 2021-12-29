В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока-2"

Процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" в Германии не претерпел каких-либо изменений, пока документов от оператора насчет реорганизации фирмы не поступало. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Федерального сетевого агентства ФРГ.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, пояснил "РГ", что с момента временной приостановки процедуры сертификации в связи с необходимостью учреждения дочерней структуры компании изменений также не произошло.

Ранее в тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что самое позднее, когда будет сертифицирован газопровод, - это середина следующего года. Говоря о возможности ускоренного запуска трубы, он пояснил, что "если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше".

Сейчас Nord Stream 2 AG занимается реорганизацией: согласно требованиям Третьего энергопакета Евросоюза, чтобы работать на территории Германии, у оператора должна быть отдельная штаб-квартира в стране. Как только оператор выполнит это требование, сертификация газопровода будет возобновлена, поясняли ранее в регуляторе ФРГ.