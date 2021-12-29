В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе

В центре европейской территории, а также на северо-западе, новогодняя ночь будет вполне комфортной. А вот январь возможен с сюрпризами. Будут и оттепели, и сильные морозы.

Как сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в ночь с 31 декабря на 1 января в центре и на северо-западе европейской России. Так, по его словам, в Москве и Подмосковье в ночь на 1 января ожидается вполне комфортная погода: минус 3-8 градусов. Днем 1 января начнется небольшая оттепель, в течение дня - ноль-минус 5 градусов. При этом и ночью, и днем возможен небольшой снег. Но дальше снова начнется понижение температуры. В первые дни нового, 2022 года, в столичном регионе минус 2-9, небольшой снег. В ночь на 3 января до минус 15 градусов.

Довольно мягкая новогодняя ночь ожидается во всех центральных областях, а также на северо-западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Самая теплая погода, естественно, на юге. В Краснодаре в ночь на 1 января плюс 3 градуса, 1 января днем плюс 8 градусов. Такая же погода будет и в Симферополе. В Сочи в новогоднюю ночь до плюс 6 градусов, днем 1 января - до плюс 10 градусов. Столько же и в Ялте. Но затем на всем юге - от Сочи до Южного берега Крыма - температура начнет опускаться. Поэтому отдыхающим там в новогодние каникулы вряд ли стоит рассчитывать на тепло.

Самая холодная новогодняя ночь ждет жителей Якутии. Например, в столице республики Саха - Якутске - в ночь на 1 января минус 45. Днем 1-го числа будет ненамного теплее. А на "полюсе холода" - в селе Оймякон - вообще минус 55.

Январь, по словам Романа Вильфанда, в целом ожидается неоднородным по температуре. На большей части России температура будет в пределах климатической нормы, но возможны и очень холодные периоды, когда столбики термометров будут опускаться на десять и более градусов ниже нормы.

Самый теплый Новый год будет на юге. В Сочи и Ялте в ночь с 31 декабря на 1 января плюс 6 градусов. Днем 1 января - плюс 10 градусов

Особенно холодно будет на Дальнем Востоке. Так, морозный январь ожидается на юге Хабаровского края, в Приморье и в Амурской области. Теплее обычного погода прогнозируется на юго-востоке европейской территории - на Нижней Волге, в Северо-Кавказском федеральном округе. В центре, в том числе и в столичном регионе, погода будет близка к своей норме. Но возможны и оттепели с нулевыми значениями температуры и даже с переходом ее в плюс, а также сильные морозы, когда столбики термометров будут опускаться ниже минус 20 градусов.

Снега в январе прибавится, но не слишком много. По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве регионов их выпадет в пределах нормы. Больше обычного снега может нападать на юге Сибири, на юге Бурятии и в Забайкальском крае. А вот на Чукотке, в Магаданской области и на севере Хабаровского края январь прогнозируется не очень снежным, но морозным.