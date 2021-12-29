Новости

В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом 06:05
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V" 05:28
Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход 05:24
Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей 04:59
CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей 04:58
Самолет Москва-Якутск сел в Тюмени из-за недомогания пассажира 04:25
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире 04:23
Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие 03:55
"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО 03:52
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов 03:20
СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей 02:46
РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта 02:37
Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
На Украине два человека погибли при взрыве в больнице 01:49
Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний 01:27
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 06:50
Рубрика: В мире

В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" - возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждается в уходе. Об этом сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния страны.

Фото: XcLuSivE rabi/ youtube.com
В Японии запустили первый в мире автобус-поезд

По данным властей, возраст здорового долгожительства в Японии - как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6, передает РИА Новости. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" увеличился у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.

В министерстве также отметили, что в Японии и самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семерки" - 81,41 года у мужчин и 87,45 года у женщин.

Ранее японские ученые опубликовали в журнале Nature Aging работу, описывающую вакцину для уничтожения так называемых "клеток-зомби", повреждающих соседние клетки. Считается, что эти клетки ответственны за возрастные заболевания. Эффективность вакцины была доказана на мышах. Продолжительность их жизни увеличилась, степень атеросклероза уменьшилась, метаболизм улучшился.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции