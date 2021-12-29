В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству

Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" - возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждается в уходе. Об этом сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния страны.

По данным властей, возраст здорового долгожительства в Японии - как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6, передает РИА Новости. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" увеличился у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.

В министерстве также отметили, что в Японии и самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семерки" - 81,41 года у мужчин и 87,45 года у женщин.

Ранее японские ученые опубликовали в журнале Nature Aging работу, описывающую вакцину для уничтожения так называемых "клеток-зомби", повреждающих соседние клетки. Считается, что эти клетки ответственны за возрастные заболевания. Эффективность вакцины была доказана на мышах. Продолжительность их жизни увеличилась, степень атеросклероза уменьшилась, метаболизм улучшился.